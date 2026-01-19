Lydia Valdivia alertó que la seguían: desapareció en Puebla con 9 meses de embarazo

Lydia Valdivia, la joven embarazada desaparecida en Puebla, mide 1.60 metros y vestía una blusa de manga larga y pantalón tipo mallón, ambos de color negro, abrigo café claro, tenis blanco y mochila negra.

Una fotografía y un llamado de ayuda son los últimos indicios que tiene la familia de Lydia Valdivia Juárez, una joven de 28 años embarazada de 9 meses, que está desaparecida en Puebla, cuando se dirigía en su auto hacia el municipio de Acajete.

Su familia pidió ayuda en redes sociales ya que Lydia estaba muy cerca de parir, por lo que su bebé y ella estarían en peligro.

La ficha de búsqueda de Lydia Valdivia señala que fue vista por última vez la noche del 17 de enero en casa de sus padres, en Puebla. Ampliar

¿Cómo desapareció Lydia Valdivia?

La madrugada del 18 de enero, Lydia salió en su auto de la ciudad de Puebla hacia Acajete, a bordo del coche Chevrolet Malibú placas UCR923B color negro.

Justo al entrar al municipio, la joven se comunicó con su pareja para pedirle ayuda porque, dijo la venían persiguiendo dos hombres en una moto y un auto gris. Su familia teme que fue víctima de un secuestro.

En sus últimos mensajes, Lydia mandó una foto donde se ven los dos hombres a bordo de una motocicleta y los faros de un auto que estaban de frente a ella.

Lydia Valdivia envió esta fotografía del auto y la motocicleta con dos hombres a bordo que la perseguían. Ampliar

Lydia Valdivia desapareció con 9 meses de embarazo

En su publicación, Marleny Valdivia, hermana de Lydia, pidió ayuda y dijo que están desesperados no solo por no saber de su hermana, sino por su bebé ya que está embarazada de 9 meses:

“Por favor estamos desesperados ella está embarazada a punto de aliviarse, no sabemos nada de ella”.

Su familia ha declarado a medios que Lydia tenía preeclampsia y tenía programado el parto para este 18 de enero, por lo que es posible que ya haya dado a luz sin la debida atención médica.

Familiares bloquearon la México - Puebla

Familiares de Lydia, conocidos y vecinos de San Jerónimo Ocotitlán bloquearon este domingo 18 de enero un carril de la autopista México - Puebla para exigir que se busque a la joven.

Señalaron que no quieren diálogo con la Fiscalía de Puebla, sino acciones concretas para encontrar con vida a Lydia y a su bebé sanos y salvos.