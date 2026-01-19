¿Qué hay detrás de tu tos crónica?

En el programa de "Martha Debayle en W", se puso sobre la mesa un síntoma que muchos minimizan, pero que puede esconder problemas importantes: la tos crónica. El invitado fue el Dr. Carlos Ortiz, especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, quien explicó por qué una tos que no se va, no debe normalizarse ni taparse con jarabes.

De acuerdo con guías internacionales, entre 5 y 10% de los adultos en el mundo viven con tos crónica, y en consultas respiratorias es uno de los motivos más frecuentes de visita médica.

¿Cuándo una tos deja de ser normal?

En adultos, se considera tos crónica cuando dura más de 8 semanas

Aunque haya empezado con una gripa, alergia o incluso COVID, no debería quedarse

Si persiste, el cuerpo está avisando que algo no está bien

Las causas más comunes

Goteo postnasal por alergias o sinusitis

Asma

Reflujo gastroesofágico

Infecciones respiratorias mal resueltas

Tabaquismo o vapeo

Medicamentos para la presión (como IECA)

Enfermedades pulmonares crónicas

¿ Por qué la tos se hace crónica aunque ya no haya “nada”?

Aquí está el punto clave que explicó el Dr. Ortiz: en muchos casos, la tos se vuelve un problema neurológico.

Cuando hay una infección, inflamación o irritación prolongada, ocurre algo muy parecido a lo que pasa con el dolor crónico: se “sensibiliza” el reflejo de la tos

Nervios respiratorios se vuelven hiperreactivos y empiezan a dispararse con estímulos mínimos

Aire frío, hablar, reír o perfumes pueden detonar tos

A esto se le llama síndrome de hipersensibilidad de la tos. En pocas palabras la tos deja de ser un reflejo protector y se convierte en un problema neurosensorial que no se quita con jarabes comunes.

Consecuencias reales de una tos crónica

Fatiga extrema

Dolor en pecho y abdomen

Daño en cuerdas vocales

Trastornos del sueño

Ansiedad, aislamiento social

Incluso desmayos al toser en casos severos

¿Tiene solución?

Sí, pero con un enfoque moderno:

Tratar o descartar causas orgánicas reales como asma, reflujo, alergias o infecciones así como ajustar medicamentos o eliminar irritantes

Reentrenar el reflejo de la tos

Terapia respiratoria y foniatría

Medicamentos neuromoduladores en casos específicos

Recuerda: una tos persistente no es normal. Escuchar al cuerpo a tiempo puede evitar años de desgaste físico y emocional.