¿Qué hay detrás de tu tos crónica?
Cuando toser ya no es normal
En el programa de "Martha Debayle en W", se puso sobre la mesa un síntoma que muchos minimizan, pero que puede esconder problemas importantes: la tos crónica. El invitado fue el Dr. Carlos Ortiz, especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, quien explicó por qué una tos que no se va, no debe normalizarse ni taparse con jarabes.
De acuerdo con guías internacionales, entre 5 y 10% de los adultos en el mundo viven con tos crónica, y en consultas respiratorias es uno de los motivos más frecuentes de visita médica.
¿Cuándo una tos deja de ser normal?
- En adultos, se considera tos crónica cuando dura más de 8 semanas
- Aunque haya empezado con una gripa, alergia o incluso COVID, no debería quedarse
- Si persiste, el cuerpo está avisando que algo no está bien
Las causas más comunes
- Goteo postnasal por alergias o sinusitis
- Asma
- Reflujo gastroesofágico
- Infecciones respiratorias mal resueltas
- Tabaquismo o vapeo
- Medicamentos para la presión (como IECA)
- Enfermedades pulmonares crónicas
¿ Por qué la tos se hace crónica aunque ya no haya “nada”?
Aquí está el punto clave que explicó el Dr. Ortiz: en muchos casos, la tos se vuelve un problema neurológico.
- Cuando hay una infección, inflamación o irritación prolongada, ocurre algo muy parecido a lo que pasa con el dolor crónico: se “sensibiliza” el reflejo de la tos
- Nervios respiratorios se vuelven hiperreactivos y empiezan a dispararse con estímulos mínimos
- Aire frío, hablar, reír o perfumes pueden detonar tos
A esto se le llama síndrome de hipersensibilidad de la tos. En pocas palabras la tos deja de ser un reflejo protector y se convierte en un problema neurosensorial que no se quita con jarabes comunes.
Consecuencias reales de una tos crónica
- Fatiga extrema
- Dolor en pecho y abdomen
- Daño en cuerdas vocales
- Trastornos del sueño
- Ansiedad, aislamiento social
- Incluso desmayos al toser en casos severos
¿Tiene solución?
Sí, pero con un enfoque moderno:
- Tratar o descartar causas orgánicas reales como asma, reflujo, alergias o infecciones así como ajustar medicamentos o eliminar irritantes
- Reentrenar el reflejo de la tos
- Terapia respiratoria y foniatría
- Medicamentos neuromoduladores en casos específicos
Recuerda: una tos persistente no es normal. Escuchar al cuerpo a tiempo puede evitar años de desgaste físico y emocional.