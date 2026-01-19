¿Por qué tu mente se calma cuando ordenas tu día (aunque no tengas ganas)?

En el programa de "Martha Debayle en W", se habló de algo que parece simple, pero es profundamente neurológico: la rutina.

El invitado fue Pablo León, psiquiatra y neuropsiquiatra, quien explicó por qué, en tiempos difíciles, la rutina no es aburrida: es reguladora del cerebro.

Qué le pasa al cerebro en momentos de crisis

Se activa constantemente la amígdala (centro del miedo)

Aumenta el cortisol

Se debilita el lóbulo prefrontal (decisiones y control emocional)

Resultado: vivimos en modo supervivencia, no en modo claridad.

La rutina como ancla neurológica

Le da predictibilidad al cerebro

Reduce ansiedad anticipatoria

Ahorra energía mental

Devuelve sensación de control interno

No es rigidez, es estabilidad biológica.

Claves prácticas para usar la rutina a tu favor

Pensar solo en el siguiente paso, no en “todo”

Dormir, comer y moverte a horarios similares

No decidir todo el tiempo: decidir menos descansa al cerebro

Dividir metas grandes en acciones pequeñas

El error más común

Esperar a “tener ganas”.

El cerebro funciona al revés:

Primero acción

Luego motivación

Moverte, aunque no tengas energía, reduce cortisol y mejora el estado de ánimo.

Rutina bien usada vs. mal usada

Pros

Regula emociones

Mejora el sueño

Sostiene la identidad en crisis

Contras