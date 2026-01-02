UNAM: Vacuna mexicana contra el cáncer de mama y la metástasis está lista para pruebas en humanos

El año arranca con noticias sumamente alentadoras en materia de ciencia y medicina, ya que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscritos al Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm), lograron desarrollar una vacuna que ha demostrado ser capaz de curar el cáncer de mama y otros tipos de tumores en animales, logrando incluso la eliminación de la metástasis.

Karen Manucharyan, investigador del IIBm, detalló que este biológico funciona mediante la activación del sistema inmune a través de una tecnología denominada Bibliotecas de Epítopos Variables, los cuales han comprobado generar una “memoria inmunológica” que impide que el cáncer reaparezca, incluso si se implantan células cancerosas por segunda ocasión en el organismo.

Generamos una vacuna que, con miles de versiones mutadas de un antígeno silvestre relacionado al cáncer, nos permite atacar a las células cancerosas, activar el sistema inmune e inducir memoria inmunológica. — Karen Manucharyan, investigador del IIB de la UNAM.

Además, de acuerdo con los científicos, la “cura” podría funcionar en cualquiera de los 220 tipos de cáncer que existen. Esto no solo se traduce en una mayor eficacia, sino una reducción significativa en los costos de tratamiento en comparación con las radioterapias, quimioterapias o las inmunoterapias actuales que muchos pacientes tienen que someterse.

Vacuna terapéutica de la UNAM contra el cáncer preparada para “atacar”

El siguiente paso en el desarrollo de estas vacunas terapéuticas son las pruebas en humanos mediante un procedimiento menos invasivo y fácilmente adaptable a cualquier plataforma clínica, cuya protección, según dijo Manucharyan, parece ser de largo plazo, “No importa si pasan uno, dos o diez años; al menos en los ejemplares de laboratorio, las defensas quedan preparadas para atacar, y ahora, teniendo estos resultados sin precedentes, estamos listos para los ensayos clínicos en humanos”.

De acuerdo con datos del INEGI, tan solo en 2022 se registraron 7 mil 888 muertes por cáncer de mama en México, de las cuales el 99.4% fueron mujeres. Allan Noé Domínguez Romero, académico de la Facultad de Química, destaca que esta es la principal causa de muerte en mexicanas, con una tasa proyectada de 9.9 por cada 100 mil habitantes.

Con estos resultados, México podría estar compitiendo con potencias como Rusia y Estados Unidos, países donde también se están consiguiendo logros importantes como ocurrió en septiembre de 2025 con la vacuna rusa EnteroMix, la cual utiliza virus no patógenos para destruir células malignas en pacientes con cáncer colorrectal, mientras que, por su parte, en el país vecino del norte se probó la inyección experimental ELI-002 en 25 personas con tumores de páncreas, colon y recto, quienes mostraron resultados prometedores desde agosto de 2025 gracias a una ingeniería que funciona como una vacuna “autoestopista”, es decir, que está hecha para pegarse al sistema inmunológico y enseñarle a combatir las células cancerígenas.

TE PUEDE INTERESAR: Vacuna experimental contra el cáncer sorprende en 25 pacientes con tumores de páncreas, colon y recto