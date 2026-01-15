¿Hay presunta relación entre el cáncer y la vacuna contra el Covid de Pfizer y Moderna? Esto revela un estudio

Un estudio analizó la aparición de tumores y el avance del cáncer tras recibir la vacuna contra el Covid, revelando una presunta relación en pacientes de Pfizer y Moderna.

¿Podría el desarrollo de cáncer estar relacionado con la vacuna contra el coronavirus? Pues un estudio publicado a principios de este año ha puesto sobre la mesa una posible correspondencia entre el desarrollo o avance de esta enfermedad y las vacunas de Pfizer y Moderna, el cual analizó casos donde el padecimiento apareció o empeoró de forma inesperada tras recibir las dosis.

Para entender el panorama, la investigación, que estuvo encabezada por Charlotte Kuperwasser, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, y Wafik S. El-Deiry, de la Escuela de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown, estudió 69 informes publicados entre enero de 2020 y octubre de 2025 que documentaron diagnósticos de cáncer, regresos de la enfermedad o avances “inusualmente” rápidos ocurridos después de la vacunación contra la COVID-19 o tras la infección por el virus

De ese total, 66 artículos tenían información de más de 300 pacientes con distintos tipos de cáncer en varios países, además de dos estudios basados en datos de población general y un seguimiento que comparó los datos de antes y después de la pandemia, con el fin de observar si hubo cambios en la forma en que el cáncer apareció o avanzó en ese periodo.

TE PUEDE INTERESAR: UNAM: Vacuna mexicana contra el cáncer de mama y la metástasis está lista para pruebas en humanos

De acuerdo con Oncotarget, la revista donde se publicaron los hallazgos, la mayoría de los casos ocurrieron después de la inmunización contra la COVID-19, donde el 56% había recibido la vacuna de Pfizer y el 25% la de Moderna.

Y entre los diagnósticos más frecuentes estuvo la leucemia, linfomas, tumores sólidos como de pulmón, mama, páncreas, glioblastoma y melanoma, así como cánceres asociados a infecciones virales. Además, en ciertos casos, se notó que había una progresión rápida de la enfermedad o la aparición de tumores cerca de las zonas donde se aplicó la inyección de la vacuna o en los ganglios linfáticos cercanos. Sin embargo, sobre esto explicaron que,

Estas observaciones se describen como generadoras de hipótesis en lugar como evidencia de riesgo. — Oncotarget.

Y aunque se plantearon posibles explicaciones biológicas, como alteraciones en las defensas del cuerpo, reacciones de hinchazón o irritación interna o fallas en la capacidad del organismo para detectar y eliminar células dañinas, advierten que estos mecanismos sólo podrían influir en personas con cáncer previo no detectado o que estaba bajo control, concluyendo que,

Establecer la causalidad entre la infección por SARS-CoV-2, la vacunación contra la COVID-19 y el cáncer requiere un nivel de evidencia mucho más allá de la asociación temporal. — Oncotarget.

TE PUEDE INTERESAR: Vacuna experimental contra el cáncer sorprende en 25 pacientes con tumores de páncreas, colon y recto