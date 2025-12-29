MCCI vincula investigación sobre corrupción de Jorge Amílcar Olán, con tragedia del Tren Interoceánico

Luego de la tragedia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico con 241 pasajeros a bordo, ocurrido ayer por la mañana en Oaxaca y que dejo un saldo de 13 muertos y 98 heridos, en el espacio de Así las Cosas PM con Karla Santillán, el periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Eduardo Buendía, recordó el audio difundido en su investigación del 2024.

En dicho material, el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, le comenta a su interlocutor que ‘Bobby’, el apodo de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, le facilitaría minas en Oaxaca, para explotarlas y ser proveedor en el negocio del balastro, usado en el trazado de las vías del Tren Maya y del Tren Interoceánico.

¿Cuál es el perfil del empresario beneficiado en estas obras?

Buendía señaló que en su investigación documentó que ‘Boby’ López Beltrán, quien incluso tuvo un cargo honorario en la construcción del Tren Interoceánico, estaría vinculado a un supuesto pacto de negocios con su amigo Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien ha obtenido contratos millonarios con el gobierno de la Cuarta Transformación, lo que apunta a un posible tráfico de influencias.

“Es un personaje que pasó de ser un empresario azulejero de Tabasco a ser un empresario con mucho protagonismo, no solamente en el sector de la construcción del Tren Interoceánico y del Tren Maya, por ejemplo, con el tema del balastro, sino también con medicamentos”.

“Por desgracia, este fin de semana tuvo este descarrilamiento, que tristemente es un proyecto mal planeado, mal hecho, y que hoy estamos ante un posible caso de corrupción que desgraciadamente ha cobrado ya vidas de personas”.

¿Qué se espera de las investigaciones de la FGR?

Con el anuncio de que la Fiscalía General de la República investigará las causas que ocasionaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el periodista espera que en esta ocasión las investigaciones identifiquen a los responsables y a toda la cadena de decisiones y omisiones que derivan en este tipo de accidentes, cuyo resultado final son víctimas mortales.

“Esperemos que en este caso, como en muchos otros que han involucrado a personajes muy importantes de la Cuarta Transformación o muy cercanos al círculo rojo de políticos de Morena, las investigaciones sean asertivas”.

