Avión militar de Estados Unidos aterriza en Toluca y permanece horas en aeropuerto

Un avión militar Lockheed Martin C-130J Super Hercules de Estados Unidos aterrizó hoy en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México, despertando atención pública por tratarse de una aeronave de transporte táctico con insignias de las Fuerzas Armadas estadounidenses y sin una explicación oficial sobre su misión.

La aeronave, observada por vecinos y aficionados a la aviación, fue registrada por plataformas de seguimiento de vuelos y según esos datos despegó de la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Texas, antes de aterrizar en Toluca y permanecer varias horas en las instalaciones del aeropuerto antes de partir nuevamente al espacio aéreo extranjero.

Vecinos captaron el momento en que un avión militar Hercules de EE.UU. aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca. pic.twitter.com/xltODDeWeZ — Franc (@paco__miranda) January 19, 2026

Gabinete de Seguridad confirma maniobra militar de EE.UU. en Toluca

El Gabinete de Seguridad de México aclaró en sus redes sociales que las imágenes difundidas sobre la presencia de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca corresponden a un vuelo previamente autorizado por las autoridades mexicanas, vinculado a actividades de capacitación.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.



Estas operaciones se… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 19, 2026

De acuerdo con la postura oficial, estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral, descartando cualquier acción fuera del marco legal o que vulnere la soberanía nacional.

¿Qué es el C-130J Super Hercules?

El C-130J Super Hercules es una de las versiones más modernas del avión de transporte táctico Lockheed C-130, fabricado por Lockheed Martin y utilizado por las fuerzas armadas de más de 20 países. Está diseñado para transportar personal militar, carga y equipo, así como para apoyar misiones logísticas, evacuaciones médicas, ayuda humanitaria o despliegues rápidos a zonas remotas o afectadas por desastres naturales.

Ampliar

Este tipo de aeronave puede operar en pistas relativamente cortas y transportar hasta alrededor de 20 toneladas de carga, lo que lo hace sumamente versátil tanto para operaciones militares como para apoyo en emergencias humanitarias.