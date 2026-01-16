Venezuela: Líderes chavistas vuelven a X tras más de un año de bloqueo

Tras más de un año de restricciones, la plataforma X, antes conocida como Twitter, volvió a ser accesible oficialmente en Venezuela, marcando el regreso de las principales figuras del chavismo. La información ha sido reportada por medios como El País y confirmada por las publicaciones oficiales de los funcionarios.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció su retorno a la red social con un mensaje dirigido a la ciudadanía: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”.

El regreso de Rodríguez se suma al de otros líderes del chavismo, como el ministro de Interior Diosdado Cabello, la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez y el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quienes también reactivaron sus cuentas oficiales para retomar la comunicación digital con el país y con audiencias internacionales.

El bloqueo de X en Venezuela se produjo en agosto de 2024, durante la presidencia de Nicolás Maduro, tras acusaciones de que la plataforma y su propietario, Elon Musk, promovían conspiraciones contra el gobierno. Inicialmente, la suspensión se planteó como temporal, pero se convirtió en indefinida. Desde entonces, los canales oficiales del Estado venezolano migraron a Instagram, TikTok y Telegram para mantener presencia en línea, mientras los usuarios recurrían a VPN para acceder a X.

La reapertura de la plataforma coincide con cambios políticos internos en el país, incluyendo la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y la transición de poder hacia Delcy Rodríguez. Según reporta el medio español, incluso la cuenta de Maduro ha publicado fotos y mensajes bajo la campaña #LosQueremosDeVuelta, en referencia a su liberación y la de su esposa Cilia Flores.

Organizaciones de monitoreo de redes sociales han documentado que X ha sido históricamente un espacio estratégico para el chavismo, utilizado tanto para amplificar mensajes de gobierno como para la vigilancia digital. La suspensión fue criticada por limitar la libertad de expresión y acceso a la información, mientras que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones bloqueó más de 60 medios de comunicación y páginas informativas durante ese periodo.

Aunque los dirigentes ya están activos nuevamente, la mayoría de los venezolanos todavía necesita VPN para acceder a X a través de la mayoría de los operadores de telecomunicaciones del país, lo que indica que el retorno de la plataforma aún no es completamente uniforme.