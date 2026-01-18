Video del descarrilamiento en España: así se vivió el accidente desde dentro de los vagones tras el choque de trenes

Un video difundido hoy 18 de enero del 2026 por pasajeros muestra escenas desde dentro de los vagones tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba, en el sur de España, un accidente que ya ha dejado al menos 21 muertos y 25 heridos graves según fuentes oficiales y medios locales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:40 horas del 18 de enero, cuando un tren de la operadora Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba un tren Alvia con destino Huelva. El impacto hizo que varios vagones volcaran y quedaran retorcidos.

Varios pasajeros que lograron escapar del descarrilamiento en Adamuz, España, grabaron dentro el caos dentro del vagón y al salir cómo el tren quedó varado en las vías. pic.twitter.com/koz8gKUUqO — Franc (@paco__miranda) January 18, 2026

Video desde dentro de los vagones tras el descarrilamiento en Adamuz

Imágenes publicadas en redes y compartidas por viajeros que iban a bordo muestran pasillos oscuros, ventanas rotas y pánico mientras pasajeros intentaban evacuar después del golpe. Algunos medios reportan que se utilizaron los martillos de emergencia para romper cristales y salir de los vagones afectados.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó el accidente como “muy grave” y dijo que las primeras informaciones ‘no permiten confirmar todavía la cifra exacta de víctimas’. En su mensaje en la red social X, Puente destacó que lo principal ahora es auxiliar a los heridos y coordinar la respuesta de emergencia.

Cifras oficiales: muertos, heridos y rescate tras choque de trenes

Por su parte, ADIF, la entidad que gestiona la red ferroviaria española, confirmó que la circulación entre Madrid y Andalucía está suspendida hasta nuevo aviso, mientras continúa la investigación de las causas. También habilitó un número de atención para familiares de pasajeros afectados y puntos de apoyo psicológico en Madrid, Huelva y Córdoba.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que los servicios de emergencia, incluidos equipos de bomberos, UVIs móviles y la Guardia Civil, trabajan sin descanso para rescatar a los atrapados y atender a los heridos.

Las autoridades locales mantienen activo un operativo de rescate complejo debido a la estructura retorcida de los vagones y la cantidad de pasajeros a bordo. Aún se desconoce cuántas personas quedaron lesionadas en total, pero las primeras cifras oficiales hablan de más de 25 heridos graves y decenas de afectados con lesiones leves.