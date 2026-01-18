Descarrilamiento en España: confirman muertos y heridos tras choque de trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron este domingo 18 de enero del 2026 en la región de Adamuz, Córdoba, España, provocando una tragedia que ha dejado muertos, heridos y un corte total de la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía. El accidente ocurrió alrededor de las 19:40 horas (hora local) cuando uno de los convoyes salió de la vía y se estrelló contra otro tren que circulaba por la vía contigua, según reportes oficiales.

¿Qué se sabe del descarrilamiento de trenes de alta velocidad en Adamuz?

Desde el lugar del incidente, el Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, confirmó que la situación es grave y que las cifras de víctimas aún no se pueden confirmar plenamente. “La última información que llega es muy grave”, escribió Puente en su cuenta de X, y agregó que lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas y coordinar la respuesta de emergencia.

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

El descarrilamiento involucró a un tren operado por Iryo, que partía de Málaga con destino a Madrid, y otro convoy de Renfe que viajaba hacia Huelva. Las primeras investigaciones indican que el primer tren invadió la vía opuesta tras salir de los desvíos, lo que provocó la colisión y el posterior descarrilamiento de ambos trenes.

Muertos y heridos: balance preliminar del choque de trenes en España

Hasta el momento, varias fuentes citan entre cinco y diez personas fallecidas y más de un centenar de heridos, varios de ellos de gravedad, aunque las cifras definitivas aún están por confirmarse ante la complejidad del siniestro y la evacuación de los pasajeros.

Cómo afectó el descarrilamiento a la línea Madrid-Andalucía y la respuesta oficial

Las autoridades han movilizado un amplio dispositivo de emergencias y rescate, incluyendo UVIs móviles, bomberos, equipos sanitarios y la Guardia Civil, para atender a las víctimas y facilitar la evacuación desde los trenes siniestrados. Asimismo, Adif ha habilitado líneas telefónicas de atención para familiares y afectados.

Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba).



El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros. https://t.co/7q7p9Pdn3K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también manifestó su preocupación y seguimiento de los hechos, señalando que el Ejecutivo trabaja con las autoridades competentes para brindar apoyo a los sectores afectados por el accidente.

La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía quedó completamente suspendida tras el accidente, y se espera que las investigaciones continúen en las próximas horas para esclarecer las causas exactas del siniestro y confirmar el número total de víctimas.