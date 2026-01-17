México detiene a uno de los 10 más buscados por el FBI y será extraditado a Estados Unidos

Alejandro "N" es el quinto objetivo de la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI, y fue detenido en Pachuca, Hidalgo.

Como parte de la colaboración binacional entre México y Estados Unidos sobre seguridad, autoridades federales dieron a conocer la detención FBI de Alejandro Rosales Castillo, objetivo primordial en la lista de los 10 más buscados por el FBI, quien será trasladado a los Estados Unidos para seguir su proceso por el presunto delito de asesinato.

¿Por qué era buscado Alejandro Rosales Castillo?

Rosales Castillo es requerido por las autoridades estadounidenses desde 2016 por el asesinato de una mujer en el estado de Carolina del Norte, forma parte de la lista de los 10 criminales más buscados en México por el FBI desde 2017, acusado también por portación y robo con arma, robo de vehículo y secuestro en primer grado.

¿Qué dijeron autoridades de México y Estados Unidos?

En sus redes el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch informó de la detención ocurrida el día de ayer.

Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de… pic.twitter.com/gZ8ybE85Pm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 17, 2026

Al igual que García Harfuch, el director del FBI, Kash Pael, reconoció la labor de las autoridades policiales para la detención del número cinco de la lista de los 10 objetivos criminales más buscados en los últimos años, bajo el trabajo de cooperación entre México y Estados Unidos.

BREAKING: Another FBI Ten Most Wanted Fugitive has been captured.



Alejandro Rosales Castillo - a Ten Most Wanted Fugitive since 2017 - was arrested in Mexico on Friday. He has been wanted on charges for the 2016 murder of his former coworker, 23 year old “Sandy” Ly Le in… pic.twitter.com/rfqn4HGRad — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 17, 2026

Alejandro “N” fue detenido luego de su identificación bajo protocolos de investigación, tras ser localizado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo en donde autoridades dieron cumplimiento a la orden de aprehensión dando lectura a sus derechos, para posteriormente trasladarlo a la Ciudad de México en donde seguirá el proceso de extradición para enfrentar la justicia en Estados Unidos.

