EEUU y México acuerdan fortalecer cooperación en seguridad tras llamada entre Marco Rubio y De la Fuente

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron una llamada telefónica este jueves, en la que destacaron la importancia de mantener una cooperación en seguridad bilateral y donde abordaron los desafíos que en materia de seguridad enfrentan ambos países.

Los funcionarios destacaron la colaboración entre México y Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía, y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas.

Ambos secretarios también reconocieron que aún con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos.

¿Qué acordaron los funcionarios en materia de seguridad?

Por tal motivo, Rubio y De la Fuente acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral - cuya próxima reunión está prevista para el día 23 de enero-, debe seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos, para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera compartida.

Los funcionarios también le darán seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información en iniciativas de seguridad transfronteriza.

¿Qué encuentros sostendrán los funcionarios en las próximas semanas?

Esta es la segunda llamada telefónica que sostienen ambos funcionarios en menos de una semana, luego de que el pasado domingo 11 de enero hablaron para abordar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las “redes narcoterroristas de México”.

Este acercamiento también se da días después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversaran a principios de esta semana.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, tendrán una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., en febrero próximo, con motivo del primer aniversario del inicio de este nuevo capítulo en la cooperación bilateral en temas de seguridad.

Dicho encuentro de alto nivel, ofrecerá la oportunidad de evaluar avances alcanzados y definir con claridad futuras colaboraciones.

