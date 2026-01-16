Hoy No Circula 16 de enero: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex tras el sismo de media noche? / abalcazar

Si superaste el susto por el sismo de magnitud 5.0 que se percibió en diversas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, también puedes superar el susto de llevarte una infracción por no revisar el calendario del Hoy No Circula de este viernes, así que para evitar una multa innecesaria, es vital que verifiques si tu auto tiene permitido circular este 16 de enero.

A pesar de la activación de los protocolos de seguridad por el movimiento telúrico, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual. Aquí te decimos qué vehículos deben quedarse en casa.

¿Qué autos no circulan el 16 de enero de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen restringida la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular este viernes?

Los siguientes vehículos están exentos y pueden transitar sin restricciones, lo cual es especialmente importante si necesitas movilizarte tras el sismo:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad y servicios de emergencia.

Unidades de Protección Civil y servicios de salud.

Si las autoridades de tránsito te detienen por infringir el programa en un día tan movido como hoy, la multa oscila entre las 20 y 30 UMA. Esto representa un pago de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado al corralón.