Detienen a cuatro motociclistas tras enfrentamiento con policías en avenida Tlalpan
Cuatro motociclistas detenidos y un policía lesionado fue el saldo del bloqueo vial en avenida Tlalpan luego de un operativo de revisión que terminó en enfrentamiento con policías.
Fue la tarde de este sábado en la zona del Viaducto casi al cruce con Periférico cuando se gestó una riña entre policías y motociclistas, la mayoría de ellos dedicados al reparto por plataforma quienes terminaron bloqueando la avenida Tlalpan debido al enfrentamiento.
¿Cómo inició el enfrentamiento entre motociclistas y policías?
Horas más tarde, de acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías detectaron tres motociclistas que circulaban sin cumplir con los requerimientos de tránsito, por les hicieron el alto para la revisión.
Fue así como corroboraron que los conductores no acreditaron la propiedad legal de las motocicletas y no contaban con la documentación correspondiente, por lo que las motocicletas les fueron aseguradas, por lo que procedieron a la detención de los cuatro sujetos, no sin antes tener que enfrentamiento verbal y a golpes.
¿Qué cargos enfrentan los motociclistas detenidos?
Finalmente, los uniformados lograron someterlos para presentarlos ante las autoridades correspondientes bajo cargos de agresión, en tanto sus vehículos fueron llevados al corralón.