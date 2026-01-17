Detienen a cuatro motociclistas tras enfrentamiento con policías en avenida Tlalpan

Fueron cuatro los motociclistas detenidos en Tlalpan tras enfrentamiento con policías durante un protocolo de revisión.

Cuatro motociclistas detenidos fueron detenidos como resultado de un encuentro violento contra policías de Tlalpan en la calle Arenal, durante un operativo de revisión.

Fue la tarde de este sábado en la zona del Viaducto casi al cruce con Periférico cuando se gestó una riña entre policías y motociclistas, la mayoría de ellos dedicados al reparto por plataforma quienes terminaron bloqueando la avenida Tlalpan debido al enfrentamiento.

Vecinos reportan que en calle Arenal, casi esquina con Av. Insurgentes Sur, repartidores de Rappi se encuentran obstaculizando un carril al estacionar en lugar prohibido sus motocicletas durante todo el día.

¿Cómo inició el enfrentamiento entre motociclistas y policías?

Horas más tarde, de acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías detectaron tres motociclistas que circulaban sin cumplir con los requerimientos de tránsito, por les hicieron el alto para la revisión.

Fue así como corroboraron que los conductores no acreditaron la propiedad legal de las motocicletas y no contaban con la documentación correspondiente, por lo que las motocicletas les fueron aseguradas, por lo que procedieron a la detención de los cuatro sujetos, no sin antes tener que enfrentamiento verbal y a golpes.

📹 Actualización



Ya nos hicieron llegar el video del momento en que inició el enfrentamiento entre policías y repartidores sobre Viaducto Tlalpan, a la altura de la incorporación a Periférico.

¿Qué cargos enfrentan los motociclistas detenidos?

Finalmente, los uniformados lograron someterlos para presentarlos ante las autoridades correspondientes bajo cargos de agresión, en tanto sus vehículos fueron llevados al corralón.

