Avioneta se desploma en Parque Industrial Amistad de Saltillo

Una avioneta privada se desplomó este 17 de enero en el Parque Industrial Amistad de Saltillo, Coahuila.

Este sábado 17 de enero, una avioneta privada se desplomó dentro del Parque Industrial Amistad, en Saltillo, Coahuila, provocando dos mujeres lesionadas y daños materiales en una de las empresas del complejo industrial, de acuerdo con datos preliminares de la policía estatal y municipal reportados a distintos medios nacionales.

El accidente

La aeronave cayó directamente sobre las instalaciones de Matcor Matsu, una empresa dedicada a la fabricación de piezas y componentes para la industria automotriz. Tras el impacto, se generó un incendio que fue controlado rápidamente por los cuerpos de emergencia que se trasladaron al lugar.

Víctimas y atención médica

Las dos mujeres que resultaron heridas fueron atendidas de inmediato en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladadas a un hospital para recibir atención especializada. Hasta ahora, no se han reportado fallecimientos a causa del accidente.

Circunstancias del vuelo

La avioneta había despegado del Aeropuerto Internacional de Saltillo, ubicado a pocos kilómetros del parque industrial. Las autoridades locales investigan las causas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas o factores relacionados con la operación de la aeronave.

Respuesta de emergencia y seguimiento

  • Protección Civil y cuerpos de emergencia locales acudieron de inmediato para asegurar la zona y atender a los lesionados.
  • Se activó un protocolo de investigación para determinar la dinámica del accidente y prevenir incidentes similares en zonas industriales cercanas a áreas urbanas.

El incidente vuelve a poner en evidencia la importancia de la seguridad en vuelos privados, especialmente cuando operan cerca de áreas industriales o urbanas.

