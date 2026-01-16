La nostalgia de lo perdido, ¿qué darías a cambio por recuperarlo? / Oleg Tsiganok

Durante el programa de "Martha Debayle en W", se abrió una conversación profunda sobre el tiempo, la pérdida y la conciencia del presente.

El invitado fue Mauricio Sánchez Scott, pastor y comunicador, quien cuestionó la idea de que siempre hay que “soltar para recibir”.

Vivimos enfocados en el futuro, en avanzar y conseguir más, pero rara vez nos detenemos a pensar en el costo invisible de ese impulso.

En ocasiones solemos perder sin darnos cuenta cosas como momentos con personas importantes, etapas de nuestras vidas que ya no regresan, relaciones sacrificadas por prioridades externas o experiencias que solo se valoran con el tiempo.

Pero ahora te hago estas preguntas:

Si pudieras recuperar un momento perdido, ¿qué estarías dispuesto a entregar a cambio?

¿Qué cosas no deberían negociarse nunca?

También puedes leer: Martha Debayle: El duelo y su importancia de no ocultarlo

El valor de vivir con intención

Recuerda:

El presente es el único tiempo real

No todo lo que se puede soltar debería soltarse

Valorar hoy evita arrepentimientos mañana

Al final recuerda que no seremos medidos por todo lo que ganamos, sino por lo que supimos cuidar cuando aún lo teníamos.