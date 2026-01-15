Hoy No Circula 15 de enero: ¿Qué autos descansan este jueves de quincena en CDMX y Edomex? / ©fitopardo

Llegamos a la primera quincena del año y para que el resto de enero continúe como se debe, te contamos como está el calendario del Hoy No Circula para este jueves 15 de enero. Así que si tienes planes de salir a realizar pagos, compras o simplemente acudir a tu centro de trabajo, es vital que verifiques si tu vehículo tiene permiso para circular o si tendrás que optar por otra alternativa de transporte.

Recuerda que el programa Hoy No Circula busca reducir las emisiones en un mes donde las inversiones térmicas son frecuentes. Aquí te decimos qué placas deben quedarse en casa.

¿Qué autos no circulan este jueves?

Según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen restringida la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes pueden salir y circular el 15 de enero?

Los autos que pueden transitar libremente este jueves son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia y transporte de pasajeros.

Si no respetas la restricción este jueves 15 de enero, podrías recibir una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además de los gastos por el traslado del vehículo al depósito (corralón).