;

  • 16 ENE 2026, Actualizado 21:46

Detienen a “La Mane” y a cinco presuntos colaboradores en cateos en CDMX

La detención de “La Mane” se realizó tras dos cateos en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, donde se aseguraron armas, drogas y un mono araña.

La detenida es presunta líder de una facción de La Unión Tepito

La detenida es presunta líder de una facción de La Unión Tepito

Octavio García Ortiz

Autoridades capitalinas detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a “La Mane” junto a cuatro colaboradores directos en dos operativos efectuados en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

La detenida es presunta líder de una facción de La Unión Tepito y ex pareja sentimental de Andrés Felipe García, alias ‘Colocho’.

Te podría interesar: Detienen a “El Irving”, líder de la Unión Tepito en la CDMX por extorsión y narcomenudeo

¿Dónde ocurrió la detención de detención La Mane?

Su detención se llevó a cabo en la colonia Aeronáutica Militar de alcaldía referida como parte de investigaciones sobre posibles puntos de venta de droga.

En cumplimiento a una orden de cateo se aseguraron dos armas de fuego, 600 dosis de presunta cocaína, 103 dosis y 2 kg a granel de aparente mariguana, un equipo telefónico y un mono araña.

En total se detuvieron a dos mujeres y un hombre, identificados como Manuela Eunice M. C. de 34 años de edad, alias ‘la Mane’; María Marisol C. Z. de 57 años; Guillermo M. V., quien cuenta con antecedentes delictivos en 2009, 2018 y 2021 por delitos contra la salud, extorsión y robo agravado.

También puedes leer: Capturan a seis integrantes de la Unión Tepito que utilizaban autolavado y lavandería para no ser identificados

¿Qué se aseguró en el segundo operativo en Cuauhtémoc?

En un segundo operativo, autoridades de la CDMX y fuerzas federales cumplimentaron un cateo en la colonia La Esperanza de la alcaldía Cuauhtémoc.

Allí se aseguraron 200 dosis de posible cocaína así como 25 dosis y tres cigarrillos de presunta mariguana.

En el lugar se detuvo a Daniel R. G. de 21 años y Gastón Gabriel F. de 42 años.

Los detenidos en ambas movilizaciones son presuntos colaboradores directos de ‘la Mane‘. Todos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad