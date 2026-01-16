Detienen a “La Mane” y a cinco presuntos colaboradores en cateos en CDMX

La detenida es presunta líder de una facción de La Unión Tepito

Autoridades capitalinas detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a “La Mane” junto a cuatro colaboradores directos en dos operativos efectuados en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

La detenida es presunta líder de una facción de La Unión Tepito y ex pareja sentimental de Andrés Felipe García, alias ‘Colocho’.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #CATEOS | Policías de la #SSC en coordinación con agentes de @FiscaliaCDMX con el apoyo de personal de @SEMAR_mx y de @GN_MEXICO_, cumplimentaron dos órdenes de cateo en @AlcCuauhtemocMx y @A_VCarranza, donde fueron detenidos tres hombres y dos mujeres,… pic.twitter.com/BokJQxLEsn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 16, 2026

¿Dónde ocurrió la detención de detención La Mane?

Su detención se llevó a cabo en la colonia Aeronáutica Militar de alcaldía referida como parte de investigaciones sobre posibles puntos de venta de droga.

En cumplimiento a una orden de cateo se aseguraron dos armas de fuego, 600 dosis de presunta cocaína, 103 dosis y 2 kg a granel de aparente mariguana, un equipo telefónico y un mono araña.

En total se detuvieron a dos mujeres y un hombre, identificados como Manuela Eunice M. C. de 34 años de edad, alias ‘la Mane’; María Marisol C. Z. de 57 años; Guillermo M. V., quien cuenta con antecedentes delictivos en 2009, 2018 y 2021 por delitos contra la salud, extorsión y robo agravado.

¿Qué se aseguró en el segundo operativo en Cuauhtémoc?

En un segundo operativo, autoridades de la CDMX y fuerzas federales cumplimentaron un cateo en la colonia La Esperanza de la alcaldía Cuauhtémoc.

Allí se aseguraron 200 dosis de posible cocaína así como 25 dosis y tres cigarrillos de presunta mariguana.

En el lugar se detuvo a Daniel R. G. de 21 años y Gastón Gabriel F. de 42 años.

Los detenidos en ambas movilizaciones son presuntos colaboradores directos de ‘la Mane‘. Todos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica.

