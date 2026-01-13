“No necesitamos autos fabricados en México”, Trump sentencia al TMEC

Trump celebró que fabricantes de autos de México, Canadá, Japón y otros países se están mudando a Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, acudió a una planta de producción de Ford en Dearborn, Michigan, y durante su discurso aseguró que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es irrelevante y ya no era necesario para su país.

“Quiero que a Canadá y México les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos sus productos. No necesitamos autos fabricados en Canadá, no necesitamos autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí”. — Donald Trump

TRUMP AT FORD PLANT: "I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is, we don't need their product. We don't need cars made in Canada, we don't need cars made in Mexico. We want to make them here." pic.twitter.com/CMk03KGR46 — Breaking911 (@Breaking911) January 13, 2026

¿Por qué Trump considera innecesario el T-MEC?

Trump aseguró que los fabricantes de dichos países, incluso de Japón y otras partes del mundo, se están mudando a Estados Unidos.

También mencionó que su administración ha impuesto grandes aranceles automotrices a los vehículos importados de China y dijo que espera prevalecer en la Corte Suprema, que está sopesando la legalidad de sus amplias políticas arancelarias.

AMERICAN PROUD. 🇺🇸



📸 President Donald J. Trump tours a Ford factory in Michigan, highlighting investments in domestic manufacturing and the REVIVAL of the American auto industry. pic.twitter.com/MkSO2sG7IH — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2026

¿Cómo funcionan los aranceles impuestos a vehículos importados?

En marzo de 2025, Trump impuso aranceles del 25 % a las importaciones desde México y Canadá, como parte de una estrategia para presionar a ambos países en torno a la seguridad fronteriza y el flujo de drogas, argumentando que los vehículos importados afectaban la seguridad nacional.

A través de esta vía, estableció un arancel del 25 % sobre automóviles de pasajeros, camionetas ligeras y autopartes, con entrada en vigor el 3 de abril para vehículos completos y el 3 de mayo para autopartes.

Sin embargo, quedó una excepción: si los vehículos o las autopartes cumplían con las reglas de origen del T-MEC, podían reclamar una exención o que el arancel se aplicara únicamente sobre el contenido no producido en Estados Unidos.

