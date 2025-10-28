Santos Bravos: ¿Quiénes son cada uno de sus integrantes y por qué se considera la boyband del momento?

La euforia de las girlbands y boybands ha llegado a Latinoamérica con HYBE, la empresa creadora de BTS o KATSEYE. Y es que si no estás enterado o enterada, ’Santos Bravos’ llega para ser la primera boyband de la compañía netamente latina. Te contamos quiénes son y por qué serán la nueva obsesión en la música.

¿Quiénes son ‘Santos Bravos’?

Santos Bravos es un grupo de pop latino, la primera boyband creada por HYBE Latin America, la división de la compañía surcoreana HYBE, conocida por ser la empresa detrás de grupos de K-pop como BTS o TXT.

El proyecto se formó a través de un reality show, como es su característica. Utilizando la misma metodología de entrenamiento del k-pop para desarrollar a los integrantes en canto, baile y performance, pero, fusionando esto con la identidad y ritmos de la cultura latina.

La alineación final es de cinco integrantes de diferentes nacionalidades. Ellos son:

Kenneth Lavíll (16 años) - México

Kauê Penna (19 años) - Brasil

Alejandro Aramburú (21 años) - Perú

Gabi Bermúdez (20 años) - Puerto Rico / Estados Unidos

Drew Venegas (25 años) - Estados Unidos / México

Su debut fue anunciado el pasado 21 de octubre en el Auditorio Nacional de la CDMX, donde presentaron su canción “0%” un tema que mezcla pop electrónico con toques urbanos y una coreografía digna de réplica.

¿Se considera k-pop?

Muchos creerían que sí, sin embargo, no es así. Aunque es creada por la misma compañía que BTS, no se considera k-pop ya que es un concepto adaptado a Latinoamérica. Por lo que ‘Santos Bravos’ sólo es una boyband top del momento que promete cruzar las fronteras no sólo con su música, sino, trayendo de vuelta a las bandas de chicos que presentan todo un performance de talento combinado.

Así que si no quieres perderte de esta nueva boyband, mantente al pendiente de sus redes sociales oficiales para tener toda la información más actual sobre Santos Bravos y cada uno de sus integrantes.

