Hoy No Circula 14 de enero: ¿Qué autos descansan a mitad de semana en CDMX y Edomex?

Llegamos a la mitad de la semana y, si tienes que moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, es muy importante que no bajes la guardia con las restricciones viales. Debes de saber que el programa Hoy No Circula opera de manera habitual este 14 de enero a pesar de que en esta temporada el aire suele estancarse más debido al frío.

Así que para que tu día transcurra sin multas ni visitas inesperadas al corralón, aquí te decimos qué vehículos deben quedarse en casa este miércoles.

¿Qué autos no circulan el 14 de enero?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen restringida la circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Qué vehículos pueden transitar sin problema?

Los autos que pueden transitar libremente, sin importar su terminación de placa, son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, servicios urbanos y transporte escolar.

Si te detienen por circular en un día que no te corresponde, la sanción económica para este 2026 oscila entre las 20 y 30 UMA. Esto se traduce en un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumado al costo del arrastre de la grúa y el tiempo perdido en el depósito vehicular.