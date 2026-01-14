;

  • 14 ENE 2026, Actualizado 14:56

Un automovilista se aproximó peligrosamente a una pipa incendiada en la México-Querétaro y quedó expuesto a la explosión | VIDEO

El video muestra explosión de pipa y el riesgo extremo en la México-Querétaro

Explosión de pipa en la México-Querétaro: conductor estuvo a metros del fuego. X-@Santiagod181281

Francisco Miranda

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un conductor se aproxima peligrosamente a una pipa que ya se encontraba en llamas en la carretera México-Querétaro, segundos antes de que se produjera una fuerte explosión. Las imágenes evidencian la magnitud del riesgo que enfrentó al quedar a pocos metros del punto del siniestro.

El accidente ocurrió en uno de los tramos más transitados del país y provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, Protección Civil y autoridades federales, quienes activaron protocolos para evitar una tragedia mayor.

¿Qué pasó en la carretera México-Querétaro?

En la grabación se observa cómo el automovilista reduce la velocidad y se acerca a la zona donde la pipa ya ardía intensamente. Segundos después, se registra una onda expansiva producto de la explosión, que sacude el entorno y obliga al conductor a retroceder de forma apresurada.

Autoridades han advertido que acercarse a vehículos que transportan materiales inflamables durante un incendio representa un riesgo extremo, ya que las explosiones pueden ocurrir de forma repentina y proyectar fragmentos a gran distancia.

Respuesta de emergencia y cierres viales

Tras la explosión, los servicios de emergencia acordonaron la zona para permitir el trabajo de bomberos y evitar que otros conductores se aproximaran. La autopista México-Querétaro registró cierres parciales y retrasos importantes, lo que afectó a cientos de automovilistas durante varias horas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el número de personas lesionadas, y señalaron que la prioridad fue controlar el fuego, enfriar la unidad siniestrada y retirar la pipa una vez que las condiciones fueron seguras.

