¿Qué accidente pasó en la México-Querétaro hoy 13 de enero?: pipa de gas explota y genera incendio

La noche de este martes 13 de enero de 2026, un accidente en la autopista México-Querétaro provocó un fuerte incendio tras la volcadura y explosión de una pipa cargada con gas, lo que obligó a cerrar parcialmente el tramo y movilizar a cuerpos de emergencia para controlar la situación.

El percance ocurrió sobre la carretera federal que conecta la Ciudad de México con Querétaro, cuando una unidad pesada que transportaba gas LP volcó y posteriormente explotó, generando llamas de gran magnitud y columnas de humo que fueron visibles a distancia. Debido al peligro de fugas adicionales y la proximidad a comunidades cercanas, las autoridades ordenaron evacuar a varias decenas de familias para proteger su seguridad.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial #VehiculoIncendiado cerca del km 80+000 de la autopista México-Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1gZkJYk2KS — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 14, 2026

Cuerpos de seguridad, Bomberos y Protección Civil se presentaron en el sitio para atender la emergencia. La prioridad fue controlar el incendio y evitar que se propagara a otros vehículos o zonas pobladas, así como atender a cualquier persona afectada por la explosión o inhalación de gases.

Cierre vial y afectaciones en el tráfico de la México-Querétaro

Como consecuencia del siniestro, la circulación en la México-Querétaro se vio interrumpida en distintos puntos, en especial en dirección hacia la Ciudad de México. Las autoridades de tránsito recomendaron a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras los equipos de emergencia trabajaban para retirar escombros y restablecer condiciones seguras en la carretera.

#EnEdoMex



Este fue el momento exacto de la explosión de una pipa de gas LP en la autopista 57 en el tramo Querétaro - México a la altura del municipio de Jilotepec, en el Estado de México, que dejó afectación a la circulación en ambos sentidos. pic.twitter.com/OcyWh8hLia — Waldo Maya (@waldomaya) January 14, 2026

Hasta el momento, las instancias oficiales no han emitido un detalle final de lesionados o víctimas fatales, ni se han publicado cifras definitivas sobre el saldo humano del accidente. La investigación sobre las causas del vuelco y la explosión también está en curso, a cargo de las autoridades de seguridad vial y tránsito federales.