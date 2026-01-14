Sheinbaum revisará detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche

No se puede utilizar la justicia para enfrentar asuntos políticos, pero debe haber una investigación, fue el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, por supuesta posesión droga.

¿Qué dijo la Presidenta sobre el caso?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aseguró que confía en el trabajo de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sin embargo refirió que ya solicitó información al respecto.

“Pedí una nota el día de hoy al secretario de Seguridad y a la secretaria de Gobernación de qué se le acusa y cuáles son las pruebas para su detención, no puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político, no debe haber, si hay una detención de un personaje relevante como un rector o alguna otra persona que tenga algún espacio en la vida pública, periodistas que lo hemos visto que se dedican a difundir y a garantizar la libertad de expresión, no debe haber nada que tenga que ver con un asunto político”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, Sheinbaum Pardo enfatizó que de encontrarse culpabilidad, se debe actuar con justicia.

“No por ser rector pues estás exento de la justicia o no por ser periodista pues estás exento de la justicia si cometiste un delito, o no por ser presidente municipal, gobernador, diputado, senador o cualquier puesto de elección popular si cometes un delito, pues tiene que haber cumplimiento de la ley, tiene que haber justicia, entonces en este caso en particular hay que ver cuáles son las pruebas, si hay pruebas suficientes para la detención porque cometió un delito, no puede ser que por ser rector no tenga sus consecuencias”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo ocurrió la detención del exrector?

La jefa del Ejecutivo Federal señaló que con el cambio al Poder Judicial, se debe garantizar justicia por parte de los jueces, algo que enfatizó no ocurría con los gobiernos pasados.

Y es que según el fiscal estatal, la detención de Abud Flores se dio tras un reporte ciudadano por la presunta portación de armas largas en un vehículo, en la revisión policial se localizaron sustancias ilícitas, motivo por el cual el exrector fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

