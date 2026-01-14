Perritos y familia resultan intoxicados por fuga de gas natural en la Cuauhtémoc

Una fuga de gas natural en un departamento de la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Cuauhtémoc, provocó la intoxicación de una familia y de sus dos perros la mañana de este martes, lo que activó un operativo de emergencia de cuerpos de seguridad y rescate de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes oficiales, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron a un inmueble ubicado en la calle Platino luego de recibir un aviso por personas con malestares y dificultad para respirar. En el lugar encontraron a dos mujeres, un hombre y dos perros de raza pug con síntomas de intoxicación por inhalación de gas.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo detectar una fuga de gas en tu casa: guía completa de seguridad doméstica

Los tres adultos fueron valorados en el sitio y se reportaron fuera de peligro, sin necesidad de traslado hospitalario. En el caso de los animales, los rescatistas les colocaron mascarillas de oxígeno para estabilizar su respiración, lo que permitió que se recuperaran tras la exposición al gas.

El personal de emergencia determinó que el incidente fue causado por una falla en la instalación o en un calentador, lo que permitió la acumulación de gas dentro del departamento. La zona fue ventilada y asegurada para evitar riesgos mayores.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Seguro de propiedad en México: qué cubre tras una explosión como la de Paseos de Taxqueña y cuánto cuesta proteger una vivienda

Autoridades aclararon que no se trató de un envenenamiento ni de un ataque deliberado contra los animales, como comenzó a circular en algunas versiones en redes sociales. El caso corresponde a una emergencia doméstica por fuga de gas, una de las causas más comunes de intoxicación en viviendas durante la temporada de frío.

Protección Civil y cuerpos de emergencia reiteraron el llamado a la población a revisar periódicamente las instalaciones de gas, ventilar espacios cerrados y llamar de inmediato al 911 ante cualquier olor fuerte o síntomas como mareo dolor de cabeza o dificultad para respirar, tanto en personas como en mascotas.