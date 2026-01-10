Seguro de propiedad en México: qué cubre tras una explosión como la de Paseos de Taxqueña y cuánto cuesta proteger una vivienda

La explosión por acumulación de gas LP ocurrida el 9 de enero de 2026 en Paseos de Taxqueña, Coyoacán, que dejó departamentos dañados, familias evacuadas y estructuras bajo revisión de Protección Civil, volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué tan protegidas están realmente las viviendas en México ante un siniestro de este tipo?

En escenarios como este, el único respaldo financiero real para propietarios y condóminos es el seguro de casa habitación o seguro de propiedad, una póliza que protege tanto la estructura del inmueble como su contenido frente a riesgos súbitos como explosiones, incendios y colapsos.

¿Qué es un seguro de casa habitación?

De acuerdo con la definición técnica de los seguros multirriesgo del hogar, utilizada por el sector asegurador mexicano y por organismos de referencia como la industria aseguradora internacional, un seguro de casa habitación es una póliza diseñada para cubrir:

La estructura física del inmueble

Los bienes dentro de la vivienda

La responsabilidad civil

Los gastos derivados de un siniestro

En otras palabras: no solo protege paredes y techos, sino también lo que hay dentro y las consecuencias legales o económicas del daño.

¿Qué daños cubre ante una explosión como la de Taxqueña?

De acuerdo con las condiciones generales de pólizas de aseguradoras que operan en México, como Chubb, HDI, AXA, Banorte Seguros y Banamex Seguros, una explosión por gas entra dentro del riesgo denominado “incendio y/o explosión”, que es una de las coberturas base del seguro de vivienda.

Eso significa que, si la póliza estaba vigente al momento del siniestro, puede cubrir:

1. Daños estructurales

Incluye:

Muros, losas, techos y columnas

Ventanas, cancelería, puertas

Instalaciones fijas (eléctricas, hidráulicas, gas)

Si una explosión fractura muros, revienta ventanas o compromete la estabilidad del edificio, estos daños entran dentro del seguro.

2. Daños al contenido

Según las pólizas tipo de aseguradoras como HDI y Banamex, se cubren:

Muebles

Electrodomésticos

Ropa

Objetos personales

Equipos electrónicos

Todo lo que esté dentro del departamento o casa y resulte dañado por la explosión puede ser indemnizado.

3. Responsabilidad civil

Las pólizas de hogar incluyen una sección llamada Responsabilidad Civil Familiar, que cubre:

Lesiones a terceros

Daños a propiedades vecinas

Gastos legales

Si, por ejemplo, un departamento fue el origen de la fuga de gas y la explosión afectó a otros, el seguro puede cubrir las reclamaciones.

4. Gastos por no poder habitar la vivienda

De acuerdo con las coberturas de “pérdida de uso” que manejan aseguradoras como AXA y HDI, el seguro puede pagar:

Hotel o renta temporal

Mudanza

Almacenaje de muebles

Esto es clave cuando Protección Civil prohíbe el regreso por riesgo estructural.

5. Remoción de escombros

Las pólizas contemplan el costo de:

Retiro de restos

Limpieza

Demoliciones necesarias

Esto es indispensable tras una explosión como la de Paseos de Taxqueña.

Coberturas que no siempre vienen incluidas

Según los esquemas de pólizas de aseguradoras y la práctica del mercado mexicano, muchos seguros no incluyen automáticamente:

Sismos

Inundaciones

Hundimientos de terreno

Estas deben contratarse como coberturas adicionales, y en una ciudad como la CDMX son determinantes.

¿Cuánto cuesta un seguro de propiedad en México?

De acuerdo con tabuladores comerciales de aseguradoras como Banamex Seguros, HDI y AXA México, los precios aproximados son:

Desde 3,000 pesos al año para una póliza básica

Hasta 30,000 pesos o más al año si se incluye:

Sismo



Fenómenos hidrometeorológicos



Sumas aseguradas altas

Algunas aseguradoras ofrecen planes desde 200 a 300 pesos al mes, pero con coberturas limitadas.

Además, casi todas las pólizas manejan deducibles, es decir, una parte del daño que siempre paga el propietario antes de que entre el seguro.

Lo que define si te pagan o no

Si una vivienda fue dañada por una explosión como la de Taxqueña, el seguro solo responde si:

La póliza estaba vigente antes del siniestro

Incluye incendio y explosión

El inmueble estaba debidamente asegurado

No existe cobertura retroactiva. Si no había póliza, el daño corre por cuenta del propietario.