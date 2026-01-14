Julio Iglesias alardeó por décadas de sus conquistas y hoy guarda silencio: Isabel Vega

Julio Iglesias alardeó por décadas del número de mujeres con las que compartió cama, hoy no da ninguna reacción: Isabel Vega / Miquel Benitez

Con testimonios desgarradores, imágenes audios de los móviles de las mujeres, datos de los médicos que les atendieron, charlas de WhatsApp se integró la investigación periodística de Diario.es y Univisión Noticias que presenta lo vivido por dos mujeres de origen humilde sometidas a delitos de trata y agresión sexual por el cantante Julio Iglesias.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, periodista de Tribunales para la Cadena SER, Isabel Vega compartió detalles de la investigación que ha generado gran expectativa

Se señala a una persona que es célebre por alardear durante décadas de la cantidad de mujeres con las que compartiera cama y que hoy no ha generado una reacción”. — Refirió Isabel Vega.

🔴Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y trata de personas#AlAire | @isabelvega, periodista de Tribunales en la cadena SERhttps://t.co/hUAw6bvU9t — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 14, 2026

¿Por qué las denunciantes tardaron en presentar su caso?

Isabel detalló que la investigación contó en paralelo con el apoyo de Women’s Link Worldwide en su proceso para presentar la denuncia en contra del cantante, detalló.

Los reportajes presentados muestran un trabajo periodístico muy sólido y se evaluarán las consecuencias jurídicas si esto tiene consecuencias legales, dijo y afirmó “no se trata de voces anónimas son dos mujeres cuya identidad se preserva por vulnerabilidad, de hechos que ocurrieron en 2021 y la tardanza en el proceso de denuncia es por precariedad económica, la enorme ascendencia del artista y por la falta de canales seguros para tramitar la denuncia”.

El acompañamiento médico y psicológico les ha permitido sentirse fuertes y preparadas para que el mundo sepa lo que pasaba en esas casas. Y sobre todo buscan acabar con la impunidad de quien goza de fama y poder.

¿Cómo ha reaccionado el entorno político y social?

Sobre las reacciones, la periodista las define como “estupor”, por ser una personalidad a nivel mundial y gran representante de la cultura española que cuenta con premio como la Medalla de Bellas Artes que existe la posibilidad de que le sea retirada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid cerró filas en torno a Julio Iglesias politizando este asunto como si fueran hechas por la izquierda.

El ambiente es de expectativa, la mirada de la sociedad ha cambiado y verle dando un beso forzado a una presentadora son conductas muy similares a la de Luis Rubiales que fue condenado, lo que él hacía estaba normalizado.

Las mujeres se sienten más empoderadas para buscar la acción de la justicia ante conductas machistas.