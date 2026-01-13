Julio Iglesias besa sin su consentimiento a una presentadora en TV abierta: VIDEO

Julio Iglesias comienza a ser tendencia en redes sociales por unas supuestas denuncias en su contra por acoso y agresión sexual. Y como el internet no olvida, usuarios en X (antes Twitter) no tardaron en sacar un video de hace unos años en donde se ve al cantante besar por la fuerza varias veces a una presentadora en TV abierta.

Te dejamos todos los detalles del caso y cómo es que la reputación del cantante, va en picada.

¿Cómo fue la vez que Julio Iglesias besó a la fuerza a una presentadora en TV abierta?

El cantante, Julio Iglesias, atraviesa una serie de acusaciones en su contra por parte de dos de sus ex empleadas que aseguran, sufrieron acoso y agresiones sexuales mientras trabajaban junto a él.

Y el internet no deja pasar las cosas, por lo que distintos usuarios se dieron a la tarea de exhibir el comportamiento de Julio Iglesias en TV abierta. Específicamente en un caso donde se encontraba en Argentina, junto a la presentadora Susana Giménez.

Al entrar al programa se puede ver como es que Julio Iglesias al saludarla, la besa por la fuerza, y durante la misma entrevista, la acerca y vuelve a forzar el beso. Asimismo, la presentadora se ve incómoda e incluso, llega a taparse la cara para que él no pueda hacer nada.

Aunque no se sabe cuándo sucedió esto, se puede calcular por la calidad del video que fue en los 90s o a inicios de los 2000s. Checa el video a continuación.

Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión. pic.twitter.com/iSiLm6kg2P — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 13, 2026

¿Qué se sabe sobre el caso de Julio Iglesias y sus acusaciones por agresión sexual?

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha dado ningún detalle al respecto, sin embargo, las ex empleadas mencionan que habría un patrón de comportamiento en el que el acoso era constante. Asimismo, una de ellas menciona que sufrió situaciones den donde el cantante forzó encuentros íntimos sin consentimiento.

Así, se comienza a investigar el caso, sin embargo, de algo que no queda duda es que Julio Iglesias, en tv abierta tuvo un comportamiento inadecuado y que agredió a una presentadora sin que nadie dijera algo al respecto.

