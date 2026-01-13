Julio Iglesias: ¿Qué es lo que se sabe sobre las denuncias en su contra por acoso y violencia sexual?

Julio Iglesias, el cantante, compositor y empresario de origen español se encuentra envuelto en un escándalo bastante delicado. Y es que dos ex empleadas del famoso, lo han denunciado públicamente por presuntas agresiones sexuales.

Así que te dejamos todo lo que se sabe sobre el caso ya que es bastante delicado.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Gobernadora Delfina Gómez propone aumentar castigo a acosadores sexuales; se sancionará a policías y ministerios públicos que no atiendan a víctimas

Julio Iglesias enfrenta denuncias por acoso y violencia sexual

Todo surgió luego de que en varios medios de comunicación se diera a conocer que las víctimas, relataron cómo fue que sufrieron abuso de poder y violencia sexual por parte del cantante hace décadas.

De acuerdo con ellas, Julio Iglesias, se aprovechaba de manipular y aislar a las mujeres con una frase característica: “Tu único amigo soy yo”. Esto claramente provocaba miedo en ellas, por lo que generaba una relación de dependencia haciendo sentir a sus empleadas como si fuera el único que pudiera ayudarlas.

Asimismo, los relatos de las ex empleadas describen un patrón de comportamiento donde el acoso era constante. Una de ellas menciona que los incidentes ocurrieron mientras trabajaba como asistente personal, detallando situaciones en las que el cantante habría forzado encuentros íntimos sin consentimiento.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el equipo de Julio Iglesias no ha emitido algún comunicado acerca de estas acusaciones. Sin embargo, este caso se ha hecho viral en redes sociales donde ya comienzan a cancelar al cantante.

¿Quién es Julio Iglesias?

Julio Iglesias es uno de los cantantes más icónicos y exitosos de la historia de la música en español. Es reconocido mundialmente por su estilo romántico, su voz un tanto suave y una presencia escénica de ‘galán’.

A lo largo de su carrera musical, vendió cerca de 300 millones de discos, e incluso, antes de comenzar en la música, se desempeñó como portero en el Real Madrid. Es importante mencionar que es padre del (también) cantante, Enrique Iglesias.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Qué es el acoso? La guía completa para entender este tipo de violencia