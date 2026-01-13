Capturan en Nayarit a operador financiero de “El Mencho” y detienen a jefe de plaza del CJNG en Tlajomulco de Zúñiga

Luego de varios trabajos de inteligencia, en Nayarit se detuvo a Luis Ignacio Cárdenas, encargado de traficar drogas desde Centroamérica en aeronaves a México y operador del Cartel Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, informó la Fiscalía General de la República.

En otro operativo también fue capturado José “N”, jefe de plaza de Tlajomulco de Zuñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto con otras dos personas.

¿Cómo se realizaron las detenciones en Jalisco y Nayarit?

Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó que la captura de estos sujetos, en dos operaciones distintas en Jalisco y Nayarit, fue gracias a labores de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Lara López destacó que la detención de Luis Ignacio Cárdenas, en un domicilio de Tepic, fue derivada de las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las cuales apuntan a que este sujeto presuntamente se encargaba de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como operador financiero del CJNG.

“Además de operar el traslado de droga vía aérea empleando aeronaves pequeñas en diferentes pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, al norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas”, refirió.

¿Qué otros aseguramientos realizó la FGR?

El funcionario afirmó que la operación fue ejecutada en Nayarit, en el mismo estado donde también se aseguró cocaína, cristal y armas de fuego. Además, presumió la detención de José Gabriel Soto Martínez, alias “Uber”, junto con Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja.

Al respecto, mencionó que Soto Martínez probablemente operaba como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara.

