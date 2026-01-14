Detienen a “El Moncho”, líder Los Lavadora, en Querétaro
La detención del líder Los Lavadora y seis integrantes se realizó durante cateos en Querétaro, como resultado de labores de inteligencia y coordinación entre autoridades federales.
Detienen “El Moncho”, líder Los Lavadora en Querétaro y seis integrantes de la célula criminal
Fue en Santiago de Querétaro en donde se localizó y detuvo a seis de los integrantes de Los Lavadora,
¿Cómo se logró la detención de los integrantes de Los Lavadora?
Como resultado de trabajo de inteligencia y coordinación entre los diversos organismos de seguridad, se logró la detención de seis integrantes de la organización criminal conocida como Los Lavadora, durante el cateo de varios predios en Querétaro, entre ellos Ramón “N”, alias “Moncho”, principal operador de dicha célula delictiva.
¿A qué delitos se dedicaba esta organización criminal?
A través de su cuenta de “X” el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer la detención de los integrantes de la organización criminal dedicada al robo a autotransporte, narcomenudeo, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación, homicidios y secuestros en Querétaro y estados colindantes.
Durante el operativo detalló que fueron asegurados armas, cartuchos útiles, un tráiler y dosis de droga.