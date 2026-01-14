Detienen a “El Moncho”, líder Los Lavadora, en Querétaro

"El Moncho", líder de Los Lavadora fue detenido en Querétaro zona de operacion de la célula criminal.

Detienen “El Moncho”, líder Los Lavadora en Querétaro y seis integrantes de la célula criminal

Fue en Santiago de Querétaro en donde se localizó y detuvo a seis de los integrantes de Los Lavadora,

¿Cómo se logró la detención de los integrantes de Los Lavadora?

Como resultado de trabajo de inteligencia y coordinación entre los diversos organismos de seguridad, se logró la detención de seis integrantes de la organización criminal conocida como Los Lavadora, durante el cateo de varios predios en Querétaro, entre ellos Ramón “N”, alias “Moncho”, principal operador de dicha célula delictiva.

Elementos de @Defensamx1 @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico con apoyo del Gobierno de Querétaro @gobqro cumplimentaron órdenes de cateo en Querétaro, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de la célula delictiva “Los Lavadora”,… pic.twitter.com/qGf2xAHPuh — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 14, 2026

¿A qué delitos se dedicaba esta organización criminal?

A través de su cuenta de “X” el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer la detención de los integrantes de la organización criminal dedicada al robo a autotransporte, narcomenudeo, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación, homicidios y secuestros en Querétaro y estados colindantes.

Durante el operativo detalló que fueron asegurados armas, cartuchos útiles, un tráiler y dosis de droga.

