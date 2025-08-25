Hallan sin vida a tres adolescentes de San Juan del Río en carretera de Edomex

Tres jóvenes reportardos como desaparecidos en Querétaro, fueron hallados muertos en el Estado de México.

Tres adolescentes de San Juan del Río, Querétaro, que habían sido reportados como desaparecidos, fueron encontrados sin vida en un camino cercano a la carretera Atlacomulco–Palmillas, en el municipio de Polotitlán, Estado de México.

De acuerdo con el reporte oficial, los tres cuerpos fueron localizados con el rostro hacia el piso, juntos y con disparos de arma de fuego, a la altura del kilómetro 123 de la vía. Una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de personas tiradas en la zona.

Identifican a los adolescentes hallados en Polotitlán

Medios locales de Querétaro informaron que los cuerpos fueron identificados por familiares como Juan José Mendoza Pérez, exalumno del CECyTE Paso de Mata; José Michell Reséndiz Estrella, estudiante de la misma institución; y Edgar, alumno del COBAQ en San Juan del Río.

Los tres jóvenes tenían entre 16 y 17 años de edad y ya fueron entregados a sus familias tras las diligencias ministeriales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasa en Querétaro y otros estados en el tema de violencia?

Fiscalías de Querétaro y Edomex investigan el caso

Las Fiscalías de Querétaro y del Estado de México informaron que ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio de los tres adolescentes.

Hasta el momento no se ha confirmado el móvil del crimen ni si hay personas detenidas relacionadas con el caso.

ahz.

Síguenos en Google News y mantente informado