Cierran la autopista México-Querétaro por explosión de pipa de gas

Esta noche se reporta la explosión y el incendio de una pipa que transportaba gas LP sobre la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, en el kilómetro 80, a la altura de Tepeji del Río.

Caminos y Puentes Federales (Capufe), informó que la vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos ante el riesgo.

También reportó que los cuerpos de emergencias ya se encuentran en el lugar evaluando los posibles daños.

¿Cuál es el estado actual de la circulación?

Automovilistas que circulan por la autopista, señalan que la pipa presuntamente cayó en un barranco, en la zona conocida como “Los Bañitos”, pero el estallido fue tan grande, que la explosión se vio a varios kilómetros a la redonda.

¿Qué reportaron testigos en redes sociales?

Usuarios de redes sociales reportaron que pudieron observar la explosión reflejada en el cielo, alrededor de las 8:25 de la noche, hora en la que se pudo observar un color naranja inusual.

