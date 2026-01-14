Canadá llama a México y EE. UU. a evitar decisiones emocionales en la revisión del T-MEC

El senador canadiense Michael McDonald, copresidente del Grupo Interparlamentario Canadá-Estados Unidos (CEUS) del Parlamento de Canadá, visitó el Senado de la República y ahí llamó a los tres países a actuar con “cabeza fría”, ante la revisión T-MEC.

Destacó que hay que apegarse a los hechos y evitar decisiones emocionales o políticas que puedan debilitar la integración económica de América del Norte.

🔴 Visita al Senado de la República, de una delegación de senadores del Parlamento de Canadá, del 14 de enero de 2026. https://t.co/sTz9a3lBS9 — Senado de México (@senadomexicano) January 14, 2026

¿Por qué pidió actuar con “cabeza fría” ante la revisión del T-MEC?

Durante su participación en una reunión de trabajo con las comisiones de Relaciones Exteriores y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC del Senado de la República, el legislador sostuvo que, en un entorno global cada vez más volátil, la estabilidad regional depende de decisiones racionales, visión de largo plazo y coordinación entre socios, más allá de coyunturas electorales o cambios de gobierno.

“Los gobiernos van y vienen, los primeros ministros van y vienen, los presidentes van y vienen, pero México, Estados Unidos y Canadá no nos vamos a ir a ninguna parte. Aquí estamos para quedarnos”. — Michael McDonald

¿Qué advirtió sobre las decisiones comerciales en América del Norte?

McDonald subrayó que la economía actual es profundamente distinta a la de hace 30 años, cuando entró en vigor el TLCAN, por lo que insistió en que las emociones, las personalidades y los impulsos políticos no deben guiar las decisiones comerciales.

