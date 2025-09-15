Beca Rita Cetina para primaria: Fechas de registro para estudiantes de primero a sexto grado
La SEP ya confirmó cuándo abrirán las inscripciones para estudiantes de primaria.
Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que la Beca Rita Cetina ahora también será para estudiantes de primaria. Recientemente, la dependencia aprovechó para dar a conocer las fechas de registro para todos los grados de este nivel, así que aquí te compartimos los detalles para que no se te pase.
¿Cuándo inicia el registro para la beca Rita Cetina en primaria?
El registro para la beca Rita Cetina a nivel primaria comenzará en enero de 2026. Sí, todavía faltan unos meses para que termine 2025, pero el tiempo pasa rápido, así que toma nota desde ahora.
- Cuarto, quinto y sexto de primaria: podrán registrarse a partir de enero de 2026.
- Primero, segundo y tercero de primaria: su registro será en septiembre de 2026.
¿Por qué se amplió la beca a nivel primaria?
La inclusión de primaria, explicó Delgado, responde a lo previsto en el paquete económico 2026, donde el presupuesto para educación aumentó en más de 75 mil millones de pesos. El funcionario señaló que el presupuesto educativo total será de más de 1.1 billones de pesos, lo que permitirá extender el apoyo a más estudiantes.
