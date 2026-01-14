Beca Benito Juárez 2026: ¿Qué documentos son obligatorios para recoger la tarjeta del Bienestar en enero?

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez 2026 deben ir por su tarjeta del Bienestar en enero con la documentación completa para recibir sus pagos bimestrales.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha iniciado con la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para los beneficiarios del programa y si eres estudiante de educación pública, obtener este plástico es importantísimo, ya que será el único medio para recibir el apoyo.

A continuación, te compartimos cuáles son los requisitos indispensables que necesitas presentar para recoger tu tarjeta.

Requisitos para recoger la tarjeta de la Beca Benito Juárez 2026

La coordinación informó que los estudiantes de Educación Media Superior, quienes reciben un apoyo de 1,900 pesos bimestrales, deben cumplir con cierta documentación dependiendo su edad.

Si eres menor de 18 años, es obligatorio ir acompañado o acompañada de tu padre, madre o tutor legal con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

Acta de nacimiento y CURP del estudiante.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Acta de nacimiento y CURP del acompañante legal.

Sin embargo, si ya cumpliste la mayoría de edad tienes que llevar:

Identificación oficial con fotografía (original y copia).

Acta de nacimiento y CURP certificada.

Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses de antigüedad).

Identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio son algunos de los documentos obligatorios que la coordinación solicita para recoger la tarjeta del Bienestar. Ampliar

¿Qué día depositan la Beca Benito Juárez en 2026?

Una de las dudas más frecuentes entre los becarios es la fecha del primer depósito del año y, aunque la Coordinación de Becas aún no ha revelado el calendario oficial de pagos para este 2026, se prevé que el primer depósito comience a dispersarse durante el mes de febrero. Pero es recomendable seguir atentos a las actualizaciones de las autoridades, ya que el calendario oficial detallará las fechas exactas según la inicial del apellido o la región del país.

