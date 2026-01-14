Aumentan pólizas de seguro por inflación médica y envejecimiento poblacional: Erick Ocampo

El incremento en el costo de las primas de seguro es un hecho en México, y se encuentra en revisión al ser parte del nuevo paquete fiscal 20206. / Wipada Wipawin

¿Qué ocurre con las pólizas de seguro que ahora tendrán un incremento con base a la inflación?

De acuerdo con el presidente del Comité de Gobierno y Sector Público AMASFAC, Erick Ocampo, la inflación médica es un tema a nivel mundial, pero desgraciadamente en México presenta percentiles más altos respecto a otros países, incluso dijo hay estudios que señalan que mientras para algunos países la inflación es de 14.6, para México se viene manejando en 15% y para el resto de América Latina es solo del 10%.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W, el representante ante el gobierno de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas recomendó la asesoría de un experto para la compra una póliza tras considerar que los gastos médicos son una circunstancia especial, ya que el costo de servicios médicos incrementó del 15% influenciado por el costo y la demanda hospitalaria ante la crisis de salud a nivel público y resaltó que no es recomendable moverse de aseguradora cuando se tiene un padecimiento rutinario.

¿Por qué aumentan las primas de los seguros médicos?

Señaló que otra condición para el incremento en las pólizas son las condiciones que prevalecen en México en donde se está perdiendo el bono poblacional con la baja de tasa de natalidad; a mayor edad mayor servicio de salud y eso repercute de manera directa en el costo de las primas.

¿Cómo influye el sistema de salud en los precios?

Sobre el control de precios en el sector público, reconoció que “hay deficiencia de aparatos y de acceso a médicos especialistas y ciertos equipos de laboratorio que solo ofrece el sector privado y eso ha hecho que la demanda tenga correlación con el precio”.

Y reiteró que sobre la compra de un seguro de gastos médicos, es importante tener el acompañamiento para revisar su pago de prima y sus niveles de deducible, pero no recomendó deducibles menores, pues un menor deducible incrementa el costo de la prima y los límites de cada póliza.

