Industria aseguradora en México enfrenta retos para ampliar su cobertura: AXA

La industria aseguradora en México mantiene una baja tasa de protección, especialmente ante catástrofes naturales, como lo evidenciaron las inundaciones en Veracruz con más de 43 mil viviendas dañadas: Daniel Bandle, CEO AXA

¿Qué le hace falta a la industria aseguradora para llegar a más mexicanos? El CEO de AXA México responde

Daniel Bandle, el director general de AXA México, compartió un balance del sector asegurador en el país y lo que le falta para llegar a más mexicanos.

El siniestro más costoso para el sector asegurador en México “fueron las inundaciones en Veracruz, con 43 mil casas dañadas y 10 mil negocios el nivel de aseguramiento fue muy bajo y seguimos con tarea pendiente de que muchos más mexicanos tenga la protección que merecen”, compartió el director general de AXA México, Daniel Brandle, quien lamentó la baja tasa de aseguramiento en nuestro país.

¿Por qué sigue siendo bajo el nivel de aseguramiento en México?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, para “Negocios W”, el CEO de AXA detalló si bien las catástrofes naturales no tuvieron en 2025 el impacto del huracán Otis, hubo graves consecuencias con Erick y sobre todo con las inundaciones en Veracruz, evento que quedó rebasado pues afirmó que la tasa de aseguramiento es tan solo del 2 % en seguros a terceros que protegen a víctimas de percances graves, cifra que reconoció “no logramos incrementara”.

El CEO lamentó que en México aun no se siga la recomendación de que lo más importante es la salud, la casa y el auto, por los que es necesario transferir el riesgo a una aseguradora.

¿Qué estrategias plantea el sector para llegar a más mexicanos?

Y aunque reconoció el sector “no avanza como quisiéramos”, AXA continuará en 2026 con el compromiso de llegar a más mexicanos, incluso con productos más simples, apelando a la contratación con incentivos fiscales e incrementando la educación financiera.

Con más de cinco mil empleados, dijo en AXA “somos la primera 1 asegurar en introducir la educación vial” con capacitación teórica y práctica, además de dar cursos de nutriología y psicología, con lo que reafirman su deseo de seguir contribuyendo a un mejor México y a proteger a más mexicanos.

