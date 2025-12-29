SAT multará a quienes no activen su Buzón Tributario: Así evitas el cobro de 11 mil pesos antes de que inicie 2026

El SAT no espera: Un vistazo rápido a tu Buzón Tributario desde el celular puede prevenir notificaciones pasadas por alto y sanciones.

En 2026, el Buzón Tributario del SAT será obligatorio y si no lo activas, no lo registras o no mantienes actualizados tus datos de contacto, podrías enfrentar multas de miles de pesos.

Desde 2024, el Servicio de Administración Tributaria otorgó una prórroga para cumplir con este trámite, pero esa prórroga ya terminó. Por eso, si quieres ahorrarte una multa que afecte tu bolsillo, y más en plena cuesta de enero, aquí te explicamos quiénes deben activarlo, quiénes están exentos y cómo hacerlo paso a paso.

¿Cuál es la multa por no activar el Buzón Tributario del SAT?

Ya sea que no actives el Buzón Tributario o no actualices tus medios de contacto se considera una infracción fiscal. Ante esto, de acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, las multas van de los $3,850 a $11,540 pesos.

Además, la autoridad puede realizar notificaciones por estrados, ya que se considera que el contribuyente se opone a recibir notificaciones, lo que puede derivar en actos administrativos. Así que mucho ojo con esto.

¿Cuándo es obligatorio el Buzón Tributario?

A partir del jueves 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, no tenerlo activo deja de ser tolerable para Hacienda.

¿Cómo ingresar a mi Buzón Tributario del SAT?

Para activar tu Buzón Tributario, sigue estos pasos:

Entra al portal del SAT en https://login.siat.sat.gob.mx

Inicia sesión con tu e.firma: certificado, clave privada, contraseña y RFC.

Si es tu primera vez debes registrar un correo electrónico y un número de teléfono celular

Posteriormente, el SAT te enviará un correo de confirmación y un SMS de verificación.

Debes validar ambos.

Una vez hecho, entra de nuevo a tu buzón y descarga los acuses de registro en el apartado “Mis comunicados”.

Y ya con eso, tus medios de contacto quedan registrados y, por tanto, tu Buzón Tributario queda activo.

¿Quiénes deben activar el Buzón Tributario obligatoriamente?

Todas las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

¿Quiénes no están obligados a activar el Buzón Tributario del SAT?

El trámite es opcional para:

Personas físicas que hayan obtenido ingresos por sueldos y salarios o asimilados, menores a $400,000 pesos en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica, con situación fiscal de suspendidos

Personas morales con estatus de suspendidos ante el RFC.

Aunque no sea obligatorio para estos casos, activarlo es muy recomendable para evitar confusiones futuras con el SAT.

TE PUEDE INTERESAR: SAT revela cómo te devuelve dinero de tus impuestos y cómo pedir la factura correctamente