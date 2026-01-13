Lotería devela billete conmemorativo de México, país invitado a la FITUR 2026

Billete conmemorativo de la Lotería Nacional: México, país invitado a la FITUR 2026.

El rostro de México, su riqueza turística y cultural ya se puede apreciar en un cachito de la Lotería Nacional.

Este martes, Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, develaron el billete conmemorativo: México, país invitado a la FITUR 2026.

Se trata del Sorteo Zodiaco número 1732 que se celebrará el domingo 25 de enero y cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos.

“El billete que hoy presentamos es un gran embajador, este cachito de lotería no se queda quieto, camina por plazas públicas, recorre mercados, llega a hogares y cruza manos”. — Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional

La funcionaria añadió que en ese recorrido el billete lleva un mensaje claro: México está listo para recibir al mundo, con los brazos abiertos y con la frente en alto.

🔴 #EnVivo || Desde el Teatro de la @lotenal, develación del billete conmemorativo sobre: México, País invitado de la Feria Internacional de Turismo @fitur_madrid edición 2026; que encabezan la directora general de Lotería Nacional, @OliviaSalomonV, y la Secretaria de Turismo del… pic.twitter.com/eOH2gJLF0M — SECTUR México (@SECTUR_mx) January 13, 2026

¿Qué representa el billete conmemorativo de FITUR 2026?

Desde el Teatro de la Lotería Nacional, la secretaria de Turismo destacó que el billete FITUR 2026 pone en alto a los 32 estados de la República Mexicana.

“Este billete representa la riqueza artesanal, turística y gastronómica que tiene nuestro país, porque hoy México es una potencia turística, un país que tiene de todo”. — Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo

¿Cómo será la participación de México en FITUR 2026?

La titular de Turismo adelantó que, durante la Feria Internacional de Turismo que se realizará en España, México contará con la delegación y el pabellón más grande del mundo e insistió que “México está de moda”.

Premios y emisión del sorteo

Además del premio mayor de 7 millones de pesos, el Sorteo Zodiaco 1732 tendrá una bolsa total repartible de 24 millones de pesos y una emisión de 2 millones 400 mil cachitos.

