México tendrá el pabellón más grande en la Fitur de España, por primera vez asisten los 32 estados: Josefina Rodríguez

México se alista para una participación histórica en la Feria Internacional de Turismo

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, desde Madrid, España compartió en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, detalles de la gira de México por España con la presencia Fitur, por vez primera de los 32 estados de la República.

¿Cuándo inicia la visita de Sectur a España?

La gira de turismo de las entidades mexicanas por España, se activa en el mes de octubre con Día de Muertos, desfile de Catrinas, activaciones gastronómicas con cocineras tradicionales para calentar motores de lo que viene en la FITUR 2026, detalló.

En la edición del próximo mes de enero el espacio dedicado a México será mucho más grande que en las ediciones pasadas. En esta ocasión es el pabellón más grande de Latinoamérica. Danza, artesanía y muchas peculiaridades más de México estarán presentes, compartió.

Incluso detalló que en los 1800 metros cuadrados de exposición mexicana se dará un espacio importante para las ciudades sede del Mundial de Futbol.

La presencia de México se queda en España

La ventana a México estará abierta en diversos puntos de España, desde el próximo mes de octubre, mostrando y vendiendo los productos tradicionales.

“Queremos mostrarle a toda Europa los productos mexicanos y lograr la diversificación de mercados”.

Y de manera virtual y presencial, México se quedará el resto del 2026, con muestras de artesanos todo el resto del año en agencias de viajes, por ejemplo.

¿Hacia dónde va el turismo mexicano?

La titular de Sectur, compartió que tras una reciente reunión con el ministro de Turismo de España, coincidió con ofrecer un turismo de sustentabilidad y destinos nuevos emergentes en los diversos destinos mexicanos.

Finalmente, Josefina Rodríguez, resaltó que otro de los pasos del turismo mexicano será China, para consolidar a México en el quinto lugar como proveedor turístico, de ahí su visita el próximo miércoles en otro destino que dijo “queremos conquistar”.

