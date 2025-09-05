La NUEVA Estrella de la Muerte de LEGO costará más de 20 mil pesos y estará disponible en 2025: Conócela

Para todos los fans de Star Wars, LEGO acaba de revelar un nuevo set de la Estrella de la Muerte, ya sabes, la estación espacial imperial capaz de destruir un planeta entero. Y es que este nuevo set es una completa locura, un verdadero rompecabezas, porque cuenta con más de 9 mil piezas, para ser exactos 9,023.

LEGO reveló el nuevo set de la Estrella de la Muerte que llegará en octubre 2025. Ampliar

Una pieza de colección para fans de Star Wars

La Star Wars Death Star – Ultimate Collector Series incluye 38 minifiguras y estará disponible a partir del miércoles 1 de octubre para quienes se registren en la página oficial de LEGO, y desde el sábado 4 de octubre para el resto del público.

Entre las figuras se encuentran, por supuesto, Luke Skywalker, la Princesa Leia, Han Solo, Chewbacca, el Emperador y Darth Vader. También están los clásicos Stormtroopers, R2-D2, oficiales imperiales, entre otros personajes que los fans van a amar.

Nueva Estrella de la Muerte de LEGO: Todas las minifiguras del set que llega en octubre 2025. Ampliar

¿Cómo es la nueva Estrella de la Muerte de LEGO?

A diferencia de otros sets, esta no es una esfera completa. Se trata de una mitad de la Estrella de la Muerte, cuya parte plana deja ver distintas habitaciones icónicas como la sala donde pelean Vader y Obi-Wan, el compactador de basura donde quedan atrapados los héroes y el salón donde Vader termina con el Emperador.

LEGO nueva Estrella de la Muerte: La sala dónde pelea Darth Vader con Luke Skywalker. Ampliar

Precio del set LEGO Star Wars Death Star en México

Lo más impresionante es el precio porque este nuevo set de LEGO Star Wars de la Estrella de la Muerte cuesta en México 24 mil 499 pesos, es decir, aproximadamente mil 310 dólares.

