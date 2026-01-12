Hoy No Circula 12 de enero: ¿Qué autos descansan este lunes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Iniciamos la semana con la ciudad operando ya a ritmo completo del tránsito en la Zona Metropolitana del Valle de México. Si vas a salir de casa este 12 de enero, es vital que verifiques si tu vehículo tiene permiso para circular y así evites retrasos o multas innecesarias. Así que aquí te va el Hoy No Circula para este lunes.

Te compartimos el calendario oficial del programa Hoy No Circula para que empieces tu semana sin contratiempos.

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa este lunes, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

Vehículos que sí pueden circular el 12 de enero

Recuerda que los siguientes autos están exentos de las restricciones y pueden transitar libremente:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placa de discapacidad, servicios de emergencia, transporte de carga con permiso y servicios fúnebres.

Circular en un día no permitido te hará acreedor a una multa que oscila entre las 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para este inicio de 2026, esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además de que tu auto podría ser remitido al depósito vehicular.