¿Hubo filtración en Telcel? Denuncian presunta exposición de datos personales durante registro obligatorio de celulares

El sistema de registro de Telcel fue señalado por presuntas fallas de seguridad; la empresa asegura que la vinculación de líneas ahora cuenta con protocolos reforzados.

A solo unos días de que arrancara el registro obligatorio de líneas celulares con CURP e INE, la seguridad en Telcel ha sido cuestionada tras múltiples denuncias en redes sociales que acusan una presunta filtración masiva de datos debido a supuestos errores en su página que habrían expuesto datos personales de cientos de usuarios.

La denuncia contra Telcel por el registro obligatorio de celulares

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien dijo enterarse de esta presunta brecha de seguridad debido a un aviso de la cuenta de X Telefonías Unlimited, denunció a través de dicha plataforma que la página de Telcel tenía un error de seguridad “gravísimo”. Según dio a conocer, al ingresar cualquier número telefónico en el formulario, el sistema devolvía, sin necesidad de contraseñas ni códigos de verificación, un paquete de información completo del titular como nombre completo, CURP, RFC y hasta correo electrónico.

De acuerdo con el periodista, esto supondría una grave exposición debido a que los ciberdelincuentes trabajan con automatización. Con esto, explicó en un video compartido en redes,

Estarían construyendo la base de datos de extorsión más exacta y actualizada de la historia usando la propia herramienta de Telcel. — Ignacio Gómez Villaseñor, periodista.

Y aunque más tarde dijo que el problema fue resuelto en la página, alertó sobre los posibles riesgos que pudo haber durante el tiempo en el que esta supuesta falla expuso los datos de miles de usuarios que buscaban hacer el registro de su línea.

📵 | GRAVÍSIMO: Telcel expone datos personales de TODOS sus clientes en el nuevo registro obligatorio



El portal oficial de @Telcel (registro.telcel) presenta una vulnerabilidad seguridad crítica que deja al descubierto la identidad, la CURP, el RFC y correo electrónico de… pic.twitter.com/YiNUk8buRl — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) January 10, 2026

¿Qué dice Telcel sobre la supuesta filtración de datos?

Ante el escándalo por la presunta falla de seguridad, Telcel emitió un comunicado este sábado 10 de enero:

Tus datos están seguros. Cada usuario recibe un código único por SMS para acceder únicamente a su propia información y realizar la vinculación de su línea. Hemos implementado medidas de seguridad adicionales al proceso de registro. — TELCEL en X.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones atribuyó los problemas iniciales a un “gran flujo de registros” el pasado 9 de enero, fecha en la que entró en vigor la medida, lo que habría provocado las intermitencias reportadas por usuarios.