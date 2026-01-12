Suprema Corte avala extinción de fideicomisos impulsada en 2020

CIUDAD DE MÉXICO, 06ENERO2026.- Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En su sesión de este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la extinción de 109 fideicomisos a través del decreto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2020.

¿Por qué la Corte desechó las controversias presentadas?

Por unanimidad, los ministros de la Corte aprobaron el proyecto de su colega Aristides Guerrero García, desechando las controversias promovidas por ocho ex gobernadores, contra la desaparición de los recursos, por carecer de competencias y por no existir una afectación en las entidades.

Y es que el ministro ponente presentó una línea de tiempo entre 2020 y 2025, con la que detalló los recursos promovidos por exgobernadores.

Calificó como irresponsable la pasada administración de la Corte, por mantener archivado por 4 años las controversias sin presentar una propuesta.

“Se sostiene que las demandas plantearon argumentos genéricos sobre la consideración de las bondades que pudieran tener los fondos y fideicomisos, pero en ningún momento pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo.

¿Cuál fue la postura sobre el uso de los recursos públicos?

Por su parte, la ministra Lenia Batres, se pronunció a favor de reconocer el decreto y recordó que los fondos y fideicomisos que eran mecanismos de distribución del gasto fueron mal utilizados.

“Los fideicomisos fueron utilizados para evitar la transparencia del ejercicio de recursos de nuestra nación, de ahí que sea correcto reconocer la validez del decreto impugnado mediante el cual se eliminó este tipo de fondos y fideicomisos públicos conforme al principio de rectoría del estado y en armonía con los artículos 40 y 124 de nuestra Constitución”, dijo la llamada ministra del pueblo.

De acuerdo con el criterio de la Corte, el Congreso de la Unión sólo redefinió la forma de colaboración federal en materias concurrentes, sin transgredir los principios de federalismo y división de poderes.

