Lenia Batres arremete contra el saliente Poder Judicial y presume ahorros durante su gestión

Luego de enumerar lo que a su consideración fueron irregularidades en las que incurrió el pleno saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama arremetió contra sus integrantes al señalar que “esta semana enterramos al ominoso Poder Judicial”.

“Amigas, amigos, esta semana enterramos a este ominoso Poder Judicial. Por eso es importante comunicar, informar las últimas acciones que nos ha correspondido empujar, combatir o simplemente atestiguar”, dijo la ministra Batres Guadarrama.

Agregó que este Poder Judicial que ahora se va estuvo comprometido con un proyecto desnacionalizado, faccioso, elitista, ciego ante la injusticia social y autocomplaciente ante su desbordada corrupción, nepotismos y tráfico de influencias.

Críticas a decisiones de la Corte saliente

Culpó a los integrantes del saliente Poder Judicial de haber sido incapaces de visualizar los retos que un México en intenso proceso de transformación reclamaba y puntualizó que este Poder Judicial, continuó, avaló el anatocismo durante la crisis económica más brutal que hayamos vivido las y los mexicanos, aprobó la destrucción del sistema solidario de pensiones, avaló una tras otra las privatizaciones de las empresas públicas, de los bienes nacionales, de la propiedad social, validó los grandes fraudes electorales que retrasaron el proceso de democratización en México, permitió el incremento de los salarios mínimos por debajo de la inflación eternizando la pobreza de millones de personas, encubrió a los responsables del crimen más espantoso que hayamos visto contra niñas y niños, víctimas de la privatización de la seguridad social, el de la guardería ABC, liberó a los grandes capos y descongeló sus cuentas bancarias, entre otros temas.

“Esta oscura etapa de la historia hizo necesaria desde hace mucho una reforma al poder judicial. En los últimos años se descompuso estrepitosamente y fue aún más evidente urgente aprobar esa reforma”, apuntó Batres Guadarrama.

Austeridad y respuesta a críticas internas

Presumió que, durante su gestión como ministra, gracias a las medidas de austeridad implementadas por ella y su equipo le ha ahorrado al erario público un total de más de 18 millones de pesos.

“En total, durante el ejercicio de mi encargo, he ahorrado al erario $4,701,438. A ello hay que agregar el ahorro que mi equipo de trabajo ha generado también. (...) En total $14,178,752 que sumados a los $4,701,438 que he dejado de percibir arroja un total de $18,880,190”, presumió Batres Guadarrama.

Y como el martes, al rendir su último informe de labores al frente de la Segunda Sala, el ministro Javier Láynez Potisek mencionó que de 47 asuntos pendientes que deja 36 son de la ministra Lenia Batres, ella no perdió oportunidad para contestarle sin mencionarlo.

“De los 812 asuntos que me fueron asignados en estos 20 meses para proponer un proyecto de sentencia resolví 644 en forma definitiva que fueron votados en pleno o en Sala, remitidos en tribunales, colectados o retornados”.

Entre los asistentes estuvieron, entre otros, el ministro presidente electo de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, Cuauhtémoc Batres padre de la ministra Lenia Batres, su hermano el titular del ISSSTE, Martí Batres, y la ministra, María Estela Ríos, así como alcaldes de la CDMX y legisladores emanados de Morena.

Síguenos en Google News y encuentra más información

RSU