La inversión que salva vidas: Los 5 estudios médicos esenciales para arrancar el 2026

Empezar el año con la mejor versión de nosotros mismos implica, necesariamente, poner la salud como prioridad antes de que aparezca el dolor. En un contexto donde el cáncer se ubica como la tercera causa de muerte en México y la diabetes afecta a millones, la prevención ya no es una opción, sino una urgencia. El Dr. Álvaro Cabrera, hematólogo especialista, presentó la lista definitiva de chequeos que todo adulto debe realizarse anualmente.

¿Cuáles son los 5 estudios médicos esenciales?

La mayoría de las afecciones graves no dan síntomas en sus etapas iniciales. Un ejemplo claro es la hipertensión, conocida como el “asesino silencioso”, que aumenta drásticamente el riesgo de infartos y daños renales sin que la persona se sienta enferma.

Del mismo modo, la diabetes y el colesterol elevado pueden avanzar durante años dañando órganos vitales antes de manifestarse, por ello los chequeos deben de realizarse como prioridad.

La lista de los 5 básicos:

Presión arterial: Un chequeo de menos de dos minutos que mide la fuerza de la sangre en las arterias. Puedes tener la presión alta y sentirte “perfecto”. Un nivel saludable debe ser menor a 120/80 mm Hg Perfil de colesterol: Un análisis de sangre esencial para evaluar el riesgo cardiovascular, generalmente requiere ayuno de 8 a 12 horas. No importa si haces ejercicio o estás delgado; la genética juega un papel clave en los niveles de LDL (colesterol malo) Pruebas de glucosa y Hemoglobina A1C: Fundamentales para detectar diabetes o prediabetes. La diabetes puede avanzar durante años sin síntomas, dañando ojos, riñones, nervios y corazón. Detectar la prediabetes a tiempo permite revertir el daño con cambios de estilo de vida Detección de cáncer: Dependiendo del perfil, esto incluye mastografías para mama, Papanicolaou para cérvix y colonoscopías para el área colorrectal. La detección temprana salva vidas Panel de laboratorio general: Una “fotografía” amplia de la salud que revisa la función del hígado, riñones, tiroides y detecta anemias a través de una biometría hemática

Un compromiso con el futuro

La mayoría de estos estudios son accesibles y rápidos. Como bien señala el Dr. Cabrera, invertir unas cuantas horas hoy en el laboratorio puede ahorrar años de tratamientos agresivos o complicaciones fatales en el futuro. La salud preventiva es el primer paso para construir una vida plena este 2026.