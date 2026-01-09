Hoy No Circula sábado 10 de enero: estos autos serán multados si incumplen

Evita multas este sábado: así aplica el Hoy No Circula el 10 de enero. Getty Images

El programa Hoy No Circula opera de manera normal este sábado 10 de enero, luego de que las autoridades suspendieran la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto significa que no hay restricciones extraordinarias y se aplican las reglas habituales para sábado, tanto en la Ciudad de México como en los municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué autos NO circulan este sábado 10 de enero?

De acuerdo con el programa regular, de 5:00 a 22:00 horas deberán descansar:

Vehículos con holograma 1, terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Todos los vehículos con holograma 2, sin excepción.

Estas restricciones aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Estado de México que integran la ZMVM.

¿Qué autos SÍ pueden circular?

Pueden circular sin problema:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Transporte público, de emergencia y de servicios médicos.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad, con identificación correspondiente.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Circular cuando no está permitido puede generar multas que superan los 2,000 pesos, además de remisión del vehículo al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia.

Recomendaciones para evitar sanciones

Revisa tu holograma y terminación de placa antes de salir.

Consulta la calidad del aire en la App Aire o en aire.cdmx.gob.mx.

Planea tus traslados con anticipación y considera transporte público.

Este sábado 10 de enero, el Hoy No Circula opera con normalidad. Solo descansan los holograma 1 impar y holograma 2. Mantente informado y evita multas innecesarias.