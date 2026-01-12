Cuesta de enero 2026: Profeco revela qué deudas debes pagar primero para salvar tu quincena

La Profeco recomienda priorizar el pago de tarjetas y créditos con intereses altos para frenar el impacto de la cuesta de enero 2026.

Con la cuesta de enero 2026 en marcha, la Profeco emitió una serie de recomendaciones para enfrentar la temporada más complicada para el bolsillo de los mexicanos. Tras los gastos de las fiestas decembrinas, el organismo busca evitar que las familias caigan en un ciclo de endeudamiento impagable.

A través de un comunicado oficial, la dependencia encabezada por Iván Escalante reveló que lo más importante para superar este periodo no es pagar todo al mismo tiempo, sino saber qué va primero.

¿Cuándo termina la cuesta de enero?

Aunque la cuesta de enero comienza desde la primera semana, sus efectos pueden arrastrarse durante todo el mes e incluso hasta febrero, sin embargo, esto solo pasa principalmente por la falta de planeación tras los gastos adquiridos en diciembre, como cenas, regalos y viajes.

Las deudas durante la cuesta de enero

Lo primero que debes hacer es un inventario de tus deudas. Si todavía tienes una parte de tu aguinaldo, bonos o tu última quincena, la recomendación es darles prioridad absoluta a los pagos que se tengan que hacer sí o sí.

Sin embargo, el consejo de oro de la Profeco es jerarquizar, o sea, es fundamental liquidar primero todas las deudas que tengan la mayor tasa de interés. Según la Profeco, ignorar los intereses altos es el error que más rápido vacía las cuentas bancarias de los consumidores.

Si se recibe algún ingreso extra, como caja de ahorro o bonos, es conveniente plantear cómo aprovecharlo y destinar una parte al ahorro como soporte ante una posible emergencia. — PROFECO.

Los “gastos hormiga”

La Profeco advierte que una de las amenazas más grandes para tu presupuesto son los gastos hormiga. Estos pequeños consumos diarios, como puede ser un café, un snack o productos innecesarios, parecen mínimos, pero al acumularse representan una fuga de dinero que impide liquidar las deudas importantes. Para combatirlos, la recomendación es planear los gastos semanales a través de un presupuesto estricto y no salirse de él por nada del mundo.

¿Cómo pagarle menos a la CFE en la cuesta de enero?

Para quienes buscan reducir sus costos fijos, se recomienda mantener las luces apagadas cuando no se usen y desconectar todo aparato que no esté siendo utilizado, lo cual te podría ayudar a obtener un recibo de luz más barato por parte de la CFE.