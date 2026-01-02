Descuento en Agua CDMX 2026: ¿Quiénes pagan la mitad? Lista de beneficiarios con el 50% de condonación

Las jefas de familia y adultos mayores en CDMX tienen un descuento del 50% en el pago bimestral de agua en 2026.

En enero, pagar el agua en la Ciudad de México será un gasto mucho más ligero de cubrir, ya que el gobierno capitalino ha lanzado su programa de beneficios fiscales para arrancar el 2026, el cual incluye un descuento del 50% en la cuota bimestral; pero, es importante que sepas que esta reducción no aplica para todos los usuarios.

Junto con los beneficios en Predial y Tenencia, estas facilidades permitirán que muchos capitalinos y capitalinas ahorren unos pesos y logren aliviar la carga económica que viene con la cuesta de enero. A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber para aprovechar esta condonación.

¿Cómo obtener descuento en el pago de agua CDMX?

Para tener a la reducción de la mitad en el pago bimestral del agua en la Ciudad de México, los solicitantes deben acreditar que pertenecen a alguno de los siguientes grupos vulnerables:

Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos.

Madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, viudas o jefas de hogar.

Cónyuges supervivientes del propietario del inmueble.

Huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez.

Personas con discapacidad permanente.

Personas mayores de 60 años.

¿Cómo condonar el agua en CDMX?

La condonación del 50% en el costo del suministro aplica durante el primer bimestre del año, es decir, de enero a febrero de 2026.

¿Cuándo hacen descuento en el pago de agua?

A partir del jueves 1 de enero de 2026 entró en vigor el descuento en la cuota bimestral por concepto de derechos por el suministro de agua. Según informó el Gobierno capitalino, este beneficio está destinado exclusivamente a propietarios de inmuebles que pertenecen a grupos vulnerables, permitiéndoles mantener sus cuentas al corriente con un costo reducido.

¿Dónde se puede pagar el agua en CDMX?

El pago del agua se puede realizar de manera digital a través de la aplicación Tesorería Móvil CDMX o en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas. Asimismo, los usuarios pueden acudir al TesoMóvil (el vehículo que visita las alcaldías) o asistir a cualquiera de los más de 8 mil 800 puntos de cobro disponibles distribuidos en toda la capital.